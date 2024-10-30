مشاهد جديدة من عملية الدهس في تل أبيب تظهر سائق الشاحنة كان على قيد الحياة بعد تنفيذ العملية

لندن- “القدس العربي”:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد جديدة لعملية الدهس قرب مفرق غليلوت شمال مدينة تل أبيب، إثر اصطدام شاحنة بمحطة باصات فيها عدد كبير من الجنود، قتل خلالها إسرائيلي واحد على الأقل، وأصيب 37، معظمهم جنود، بجروح.

تبين من مقطع الفيديو أن سائق الشاحنة كان على قيد الحياة بعد تنفيذ العملية، قبل أن يلتف أفراد شرطة الاحتلال حوله ويطلقوا النار عليه ليسقط شهيدا.