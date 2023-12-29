مشاهد جوية توثق سجود مقاوم فلسطيني بعد إصابته بقذيفة للاحتلال في خان يونس⁣- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”: أظهر فيديو بثته القناة الـ 14 الإسرائيلية، لحظة استهداف مقاوم فلسطيني في مدينة خان يونس بقذيفة وإصابته، بعد رصدة من طائرة استطلاع إسرائيلية.
ووثق الفيدو مشهد سجود المقاوم، وهو ما لاقى تفاعلا واسعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
القناة 14 الإسرائيلية تنشر مشاهد تظهر لحظة سجود أجد مقاتلي الفصائل الفلسطينية بعد إصابته بقذيفة استهدفه بها الاحتلال في #خانيونس جنوبي قطاع #غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/HnSUJQ44Cy
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 29, 2023
كيف ستقنع العالم انهم يستهدفون المدنيين؟