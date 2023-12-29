سياسة | عربي | فلسطين

مشاهد جوية توثق سجود مقاوم فلسطيني بعد إصابته بقذيفة للاحتلال في خان يونس⁣- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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غزة- “القدس العربي”: أظهر فيديو بثته القناة الـ 14 الإسرائيلية، لحظة استهداف مقاوم فلسطيني في مدينة خان يونس بقذيفة وإصابته، بعد رصدة من طائرة استطلاع إسرائيلية.

ووثق الفيدو مشهد سجود المقاوم، وهو ما لاقى تفاعلا واسعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

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  1. يقول سالم:
    ديسمبر 29, 2023 الساعة 4:58 م

    كيف ستقنع العالم انهم يستهدفون المدنيين؟

    رد

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