مشاهد صادمة.. تجريف الاحتلال لمقبرة البطش في حي الشجاعية بغزة ما تسبب بإخراج الجثث من القبور- (فيديو)

“القدس العربي”: كشف فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجريف مقبرة البطش في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأدت عملية التجريف إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمقبرة، ما أدى إلى نبش عشرات القبور، وتناثر جثامين الشهداء.
وذكر شهود عيان أن الكثير من المواطنين لا يستطيعون التعرف على مكان دفن ذويهم جراء الدمار الحاصل وتناثر الجثامين.
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وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريرا أعده كريستوف كويتل، وهو صحافي تحقيقات في الصور المرئية مع فريق فيديو الصحيفة، وكريستيان تريبرت، وهو صحافي في فريق التحقيقات البصرية بنفس الصحيفة، قالا فيه إن القوات الإسرائيلية خرّبت أو دمرت ما لا يقل عن ست مقابر خلال تقدمها في شمال قطاع غزة، معظمها في الأسابيع الأخيرة، وفقا لتحليل صور الأقمار الأصطناعية الجديدة، ولقطات الفيديو التي حللتها “نيويورك تايمز”.
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بعد احتلال الفرنسيين لمدينة الجزائر قاموا بنبش مقابر عديدة للاموات وتحويل العظام الى فرنسا لاستغلالها في صناعة الحلويات الفرنسية… اظن ان الاحتلال الصهيوني لا يختلف عن اي استعمار القرن 19
إجرام صهيوني جبان أعمى لم تسلم منه حتى القبور يا للهول يا للكارثة يا للخزي 🇵🇸✌️🚀
الارهاب الصهيوني مازال يفاجئنا بتطور وتقدم طرق إجرامه وآلية انتقامه حتى لم يسلم منه الذين قتل ارواحهم فهاهو ينتقم من الاجساد . كل شيئ خارج عن الفطرة البشرية يفعله الصهاينة ويتفاخرون به .
ولكن من جهة أخرى شيئ اقل من عادي أمام قتلهم الانبياء والرسل .
لله ما أخذ ولله ما أعطى .
المفسدون في الأرض. لعنهم الله وشتت شملهم وجعل بأسهم بينهم شديد.
إن عقيدة الصهيونية مبنية على القتل و الدم
العقيدة الصهيونية مبنية على القتل و الدم منذ نشأتها
ومقابرهم عندنا محروسة وتحظى بعناية فائقة ….. حان الوقت لإعادة النظر في الكثير من المفاهيم والمغالطات التاريخية بل ان الصهاينة يدفعون دفعا للتعجيل يذلك.