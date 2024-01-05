سياسة | عربي | فلسطين

مشاهد صادمة.. تجريف الاحتلال لمقبرة البطش في حي الشجاعية بغزة ما تسبب بإخراج الجثث من القبور- (فيديو)

5 - يناير - 2024

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“القدس العربي”: كشف فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجريف مقبرة البطش في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأدت عملية التجريف إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمقبرة، ما أدى إلى نبش عشرات القبور، وتناثر جثامين الشهداء.

وذكر شهود عيان أن الكثير من المواطنين لا يستطيعون التعرف على مكان دفن ذويهم جراء الدمار الحاصل وتناثر الجثامين.

 

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A post shared by Eye On Palestine (@eye.on.palestine)

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريرا أعده كريستوف كويتل، وهو صحافي تحقيقات في الصور المرئية مع فريق فيديو الصحيفة، وكريستيان تريبرت، وهو صحافي في فريق التحقيقات البصرية بنفس الصحيفة، قالا فيه إن القوات الإسرائيلية خرّبت أو دمرت ما لا يقل عن ست مقابر خلال تقدمها في شمال قطاع غزة، معظمها في الأسابيع الأخيرة، وفقا لتحليل صور الأقمار الأصطناعية الجديدة، ولقطات الفيديو التي حللتها “نيويورك تايمز”.

 

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  1. يقول محمد امين:
    يناير 5, 2024 الساعة 7:38 م

    1830
    بعد احتلال الفرنسيين لمدينة الجزائر قاموا بنبش مقابر عديدة للاموات وتحويل العظام الى فرنسا لاستغلالها في صناعة الحلويات الفرنسية… اظن ان الاحتلال الصهيوني لا يختلف عن اي استعمار القرن 19

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2024 الساعة 7:57 م

    إجرام صهيوني جبان أعمى لم تسلم منه حتى القبور يا للهول يا للكارثة يا للخزي 🇵🇸✌️🚀

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  3. يقول جوبا فلسطين:
    يناير 5, 2024 الساعة 8:20 م

    الارهاب الصهيوني مازال يفاجئنا بتطور وتقدم طرق إجرامه وآلية انتقامه حتى لم يسلم منه الذين قتل ارواحهم فهاهو ينتقم من الاجساد . كل شيئ خارج عن الفطرة البشرية يفعله الصهاينة ويتفاخرون به .
    ولكن من جهة أخرى شيئ اقل من عادي أمام قتلهم الانبياء والرسل .
    لله ما أخذ ولله ما أعطى .

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  4. يقول Dina:
    يناير 5, 2024 الساعة 8:58 م

    المفسدون في الأرض. لعنهم الله وشتت شملهم وجعل بأسهم بينهم شديد.

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  5. يقول مغربي غير مطبع:
    يناير 5, 2024 الساعة 10:17 م

    إن عقيدة الصهيونية مبنية على القتل و الدم

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  6. يقول مغربي:
    يناير 6, 2024 الساعة 8:05 ص

    العقيدة الصهيونية مبنية على القتل و الدم منذ نشأتها

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  7. يقول المهدي:
    يناير 6, 2024 الساعة 10:31 ص

    ومقابرهم عندنا محروسة وتحظى بعناية فائقة ….. حان الوقت لإعادة النظر في الكثير من المفاهيم والمغالطات التاريخية بل ان الصهاينة يدفعون دفعا للتعجيل يذلك.

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