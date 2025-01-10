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مشاهد فظيعة من حرائق لوس أنجلوس- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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أعلن مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ارتفاع عدد الذين لقوا حتفهم إلى 10 أشخاص جراء حرائق الغابات المستمرة في المدينة منذ أيام.

وتستمر الحرائق في الانتشار إلى مناطق جديدة بعد اندلاعها منذ أيام في مدينة لوس أنجلوس ومحيطها بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 10, 2025 الساعة 9:00 ص

    سبحان المنتقم الجبار الذي حول أمريكا إلى قطعة من جحيم تماما كما فعلوا بغزة العزة و الصمود والبطولة فهذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا للعرب والمسلمين أجمعين الذين تركوا إخوانهم الفلسطينيين فريسة سهلة لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح أطفال ونساء غزة النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸🤔🔥🐒🔥🚀

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