مشاهد فظيعة من حرائق لوس أنجلوس- (شاهد)

أعلن مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ارتفاع عدد الذين لقوا حتفهم إلى 10 أشخاص جراء حرائق الغابات المستمرة في المدينة منذ أيام.

وتستمر الحرائق في الانتشار إلى مناطق جديدة بعد اندلاعها منذ أيام في مدينة لوس أنجلوس ومحيطها بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إنها علامات يوم القيامة و نهاية العالم الحقيقية في كاليفورنيا. سبحان الله العظيم…

تحترق المباني من الداخل إلى الخارج بينما الأشجار بمنأى تماما.!!! انتقام الهى مباشر بلا شك لكن من يتعظ؟ pic.twitter.com/rYpSXCkbBg — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 9, 2025

سرعة الرياح التي تغذي ألسنة اللهب في لوس أنجلوس غير عادية. pic.twitter.com/KYUz2WUTS6 — خبرني – khaberni (@khaberni) January 9, 2025