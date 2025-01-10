مشاهد فظيعة من حرائق لوس أنجلوس- (شاهد)

أعلن مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ارتفاع عدد الذين لقوا حتفهم إلى 10 أشخاص جراء حرائق الغابات المستمرة في المدينة منذ أيام.
وتستمر الحرائق في الانتشار إلى مناطق جديدة بعد اندلاعها منذ أيام في مدينة لوس أنجلوس ومحيطها بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
إنها علامات يوم القيامة و نهاية العالم الحقيقية في كاليفورنيا. سبحان الله العظيم…
تحترق المباني من الداخل إلى الخارج بينما الأشجار بمنأى تماما.!!! انتقام الهى مباشر بلا شك لكن من يتعظ؟ pic.twitter.com/rYpSXCkbBg
— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 9, 2025
سرعة الرياح التي تغذي ألسنة اللهب في لوس أنجلوس غير عادية. pic.twitter.com/KYUz2WUTS6
— خبرني – khaberni (@khaberni) January 9, 2025
استطاع هذا الشاب وصديقه النجاة بصعوبة كبيرة بعد أن أحاطهم الجحيم من كل جانب في أمريكا، المشهد وكأنه نهاية العالم
كتب شاب أمريكي له في التعليقات:” الآن شعرنا بما يشعر به اهل غزة عندما يتساقط اللهب عليهم يومياً بأموالنا”!
غضب وحزن كبير في أمريكا pic.twitter.com/sckrfDhUW1
— MO (@Abu_Salah9) January 9, 2025
سبحان المنتقم الجبار الذي حول أمريكا إلى قطعة من جحيم تماما كما فعلوا بغزة العزة و الصمود والبطولة فهذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا للعرب والمسلمين أجمعين الذين تركوا إخوانهم الفلسطينيين فريسة سهلة لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح أطفال ونساء غزة النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸🤔🔥🐒🔥🚀