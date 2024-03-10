مشاهد قاسية توثق قتل جنود الاحتلال مسنا فلسطينيا أعزل داخل منزله في غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: بثت قناة الجزيرة مشاهد قاسية توثق قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي مسنا فلسطينيا أعزل أثناء اقتحام منزل غرب مدينة غزة شمال القطاع.

وأظهرت المشاهد، التي تم تصويرها بكاميرا أحد جنود الاحتلال، لحظات اقتحام المنزل من قبل الجنود وقتل المسن الذي كان موجودا لوحده في المنزل.

وأقر أحد الجنود، خلال حديث مع زملائه خارج المبنى، بقتل المسن الأعزل الذي لا يحمل سلاحا ويشير بيديه الفارغتين لتأكيد ذلك، بينما أظهر الجنود الآخرون احتفاء بما فعل الجندي.

وعاد الجنود إلى داخل المبنى مرة أخرى، وأطلقوا النار على جثة المسن رغم عدم وجود أي خطر عليهم أو وجود أي اشتباكات في المنطقة.

وبحسب بيانات الكاميرا، فإن تاريخ المقطع يعود إلى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عند الساعة الرابعة إلا 5 دقائق من بعد الظهر.

واليوم الأحد، أقر جيش الاحتلال بمسؤوليته عن قتل المسن الفلسطيني الأصم داخل منزله.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الجيش أعلن أنه سيفتح تحقيقا في ملابسات الحادث.

وفي محاولة لتبرير الواقعة، قال جيش الاحتلال: “كانت قواتنا تعمل في جنوب الشاطئ بمنطقة قتال معقدة تحت إطلاق النار”.

وزعم الجيش أنه هاجم المنزل لأنه تم إطلاق النار من محيطه تجاه جنوده، وفق المصدر ذاته.

وتابع: “تم العثور على أسلحة في الموقع وإطلاق النار على رجل أعزل يشتبه بأنه إرهابي، وكان يتحرك باتجاه الجندي الذي جاء لتفتيش المنزل”.

وختم الجيش الإسرائيلي بالقول: “سيتم التحقيق في ملابسات الحادث” وفق مزاعمه.