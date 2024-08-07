سياسة | عربي | فلسطين

مشاهد قاسية جدا.. عائلة غزية تنتظر سحبها من تحت الركام- (شاهد)

7 - أغسطس - 2024

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“القدس العربي”: في مشهد قاس جدا، تنتظر عائلة غزية إخراجها من تحت ركام منزل بعد قصفه من قبل الاحتلال.

وأظهر مقطع فيديو متداول جثث الشهداء تحت ركام المنزل، قبيل البدء في محاولة إخلائها تمهيدا لدفنها، وسط العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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