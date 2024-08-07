مشاهد قاسية جدا.. عائلة غزية تنتظر سحبها من تحت الركام- (شاهد)

“القدس العربي”: في مشهد قاس جدا، تنتظر عائلة غزية إخراجها من تحت ركام منزل بعد قصفه من قبل الاحتلال.
وأظهر مقطع فيديو متداول جثث الشهداء تحت ركام المنزل، قبيل البدء في محاولة إخلائها تمهيدا لدفنها، وسط العدوان الإسرائيلي على القطاع.
مشهد يذيب القلوب ويحبس الانفاس💔
أسرة بأكملها تحت الانقاض..
انظروا، ماءا لو كانت هذه المشاهد في بلد أوروبي أو أمريكي او في #تل_أبيب وليس في #غزة، لقام العالم ولم يقعد.. ولكنهم أطفال غزة ليسوا من ذوي الشعر الأشقر والعيون الزرقاء.! #الحرب_العالمية_الثالثة #Gaza300DaysOfGenocide pic.twitter.com/XaPSjBGgjr
— سالم ربيح (@SalemRopp) August 7, 2024