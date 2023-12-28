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مشاهد لجنود الاحتلال يجردون مدنيين من ملابسهم في غزة تثير غضبا- (صور وفيديو)

منذ 36 دقيقة

جنود الاحتلال يجردون مدنيين من ملابسهم في ملعب بغزة

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أنقرة: أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، جنودا إسرائيليين وهم يجردون العديد من المدنيين الفلسطينيين من ملابسهم ويعتقلونهم بينهم طفلان وذلك في ملعب بقطاع غزة، ما أثار ردود فعل غاضبة.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الإعلامية، فإن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جنودا إسرائيليين وهم يجردون طفلين من ملابسهما ويأمرونهما بوضع أيديهما على رأسيهما.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الصور كبار السن من الرجال وهم يتعرضون أيضًا لنفس المعاملة.

وفي الوقت الذي لم تتمكن الشبكة من تأكيد موعد تصوير الفيديو بالضبط، إلا أنها أكدت أن الفيديو المعني تم تصويره في استاد اليرموك في غزة.

وفي أجزاء أخرى من المقطع، يظهر أيضا نساء وأطفال وهم معتقلون من قبل الجنود الإسرائيليين حيث كانت النساء معصوبات الأعين.

ويظهر في الصور أن جرافات وآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتجول في الملعب أيضاً.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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