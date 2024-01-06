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مشاهد لحجم الدمار الذي خلّفة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد انسحابه من جباليا- (فيديو)

6 - يناير - 2024

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غزة- “القدس العربي”: خلّف جيش الاحتلال الإسرائيلي دمارا كبيرا، عقب انسحابه من مدينة جباليا (شمال غزة).

وشهدت مدينة جباليا اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال وسط قصف مدفعي وغارات جوية.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 3:50 م

    تعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار ومعهم عصابة البطش جماعة الفجار عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء،. اللهم إني مغلوب فانتصر قالها النبي نوح عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 9:16 م

    أين هي المواثيق الدولية من كل هذا البطش والفساد وقتل العباد في فلسطين المحتلة وغزة العزة هذي شهور وشهور وأمريكا الخبيثة اللعينة ترسل الأسلحة الفتاكة لقطعان الصهاينة الملاعين لقتل أطفال فلسطين، وعرب التطبيع والتنسيق في سبات عميق، الله ينتقم منهم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒🚀

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