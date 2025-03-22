مشاهد مؤثرة لطفلة غزية بعد استشهاد والدتها: “عرفتها من شعرها”- (فيديو)

“القدس العربي”: تعرفت طفلة غزية على جثة والدتها الشهيدة من خلال شعرها، بحسب ما أظهر مقطع فيديو متداول.

وتقول الطفلة في المقطع إن الاحتلال قتل والدتها وأختها وجدها وجدتها في الحرب على فطاع غزة.