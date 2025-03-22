مشاهد مؤثرة لطفلة غزية بعد استشهاد والدتها: “عرفتها من شعرها”- (فيديو)

“القدس العربي”: تعرفت طفلة غزية على جثة والدتها الشهيدة من خلال شعرها، بحسب ما أظهر مقطع فيديو متداول.
وتقول الطفلة في المقطع إن الاحتلال قتل والدتها وأختها وجدها وجدتها في الحرب على فطاع غزة.
هدي إمّي بعرفها من شعرها!
في يوم الأم الذي يحتفل فيه العالم.. هذا حال أطفال غزة. pic.twitter.com/FDc6wVhkwE
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 21, 2025
هل ستستيقظ أمة المليارات مسلم يوما ما؟ انها أمة الملياري يهومسلم. مسلمي اليوم من جماعة بن غفير الا غزة ومقاومتها
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
اسال الله عدالته بالدنيا والآخره لهذه الطفله.
اسال الله ان يعوضك خير الدنيا والآخرة.