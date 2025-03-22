سياسة | عربي | فلسطين

مشاهد مؤثرة لطفلة غزية بعد استشهاد والدتها: “عرفتها من شعرها”- (فيديو)

22 - مارس - 2025

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“القدس العربي”: تعرفت طفلة غزية على جثة والدتها الشهيدة من خلال شعرها، بحسب ما أظهر مقطع فيديو متداول.

وتقول الطفلة في المقطع إن الاحتلال قتل والدتها وأختها وجدها وجدتها في الحرب على فطاع غزة.

 

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  1. يقول علي:
    مارس 22, 2025 الساعة 12:43 م

    هل ستستيقظ أمة المليارات مسلم يوما ما؟ انها أمة الملياري يهومسلم. مسلمي اليوم من جماعة بن غفير الا غزة ومقاومتها

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  2. يقول UK:
    مارس 22, 2025 الساعة 6:05 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
    اسال الله عدالته بالدنيا والآخره لهذه الطفله.
    اسال الله ان يعوضك خير الدنيا والآخرة.

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