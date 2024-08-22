مشاهد مؤلمة..استشهاد 10 فلسطينيين بينهم رضيع في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

غزة: استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الخميس، في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتحدثت مصادر طبية عن أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء حيث وصلت جثثهم الى مستشفى كمال عدوان، اشلاء متفحمة.

الى ذلك، استهدفت غارات مكثفة للاحتلال أراضي بمحيط مقبرة أبو عبيدة وأبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارات مماثلة منزلا مقابل صالة عبد العال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى الى اصابة العديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية( وفا).

مشاهد مؤلمة.. انتشال رضيع شـ.ـهيد بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمال غزة pic.twitter.com/UyXOYkDDdk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 21, 2024

وشهد جنوبيّ حي الصبرة جنوبي مدينة غزة قصف مدفعيّ قصف اسرائيلي ما أدى الى اصابة العديد من المواطنين.

وكان استشهد ما لا يقل عن 25 مواطنا، عصر امس الأربعاء، في سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومدرسة وخيام تؤوي نازحين وسط وجنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء الى 53 شهيدا، الى جانب عشرات الجرحى.

شاهد .. طائرات الاحتلال تشن غارات في محيط مقبرة أبو عبيدة وأبراج القسطل شرق دير البلح وسط القطاع. pic.twitter.com/pkjnS2g56E — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 21, 2024

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40223، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92981 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

(وكالات)