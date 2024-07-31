سياسة | عربي | فلسطين

مشاهد مفزعة.. استشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية وسط غزة

منذ 37 دقيقة

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غزة: استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة الأربعاء/ الخميس ، وأصيب آخرون بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مركبة مدنية قرب مدخل مخيم المغازي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39445 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91073 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

(وكالات)

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