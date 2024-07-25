سياسة | عربي | فلسطين

مشاهد مفزعة.. 4 شهداء إثر قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

25 - يوليو - 2024

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غزة- “القدس العربي”: استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي الأثناء، شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مدخل مخيم البريج وسط القطاع، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون.

وتحدثت مصادر مطلعة في غزة عن محاصرة الاحتلال منزلا فيه 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال في بلدة القرارة شمال خان يونس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، استشهد 5 مواطنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة ومركبة تابعة لشركة توزيع الكهرباء جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39145، والإصابات إلى 90257 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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  1. يقول أسامة الجزائر:
    يوليو 25, 2024 الساعة 6:32 ص

    (يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى ‏الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: أومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء ‏السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا ‏رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت).‏

    صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

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