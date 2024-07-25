مشاهد مفزعة.. 4 شهداء إثر قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

غزة- “القدس العربي”: استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي الأثناء، شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مدخل مخيم البريج وسط القطاع، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون.

مشاهد مؤثرة ..

شاهد .. اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مجموعة فلسطينيين في بيت لاهيا شمال غزة pic.twitter.com/oc3m07sOqb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 25, 2024

وتحدثت مصادر مطلعة في غزة عن محاصرة الاحتلال منزلا فيه 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال في بلدة القرارة شمال خان يونس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، استشهد 5 مواطنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة ومركبة تابعة لشركة توزيع الكهرباء جنوب القطاع.

مشاهدة مؤثرة ..

شاهد .. أشلاء طفل استـ.ـشهد في قصف الاحتلال منزل عائلة السعدي بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. pic.twitter.com/PbcT2QTPT7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 25, 2024

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39145، والإصابات إلى 90257 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.