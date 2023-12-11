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مشاهد مكررة في الانتخابات المصرية.. ناخب بملابس الإحرام وعروسان ومريض في سيارة الإسعاف ومسن على مقعد متحرك

11 - ديسمبر - 2023

تامر هنداوي
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القاهرة-“القدس العربي”: مشاهد مكررة اعتاد الإعلام الموالي للسلطة في مصر تداولها مع كل استحقاق انتخابي، في محاولة لإثبات اهتمام المواطنين بالانتخابات.

وبحسب مراقبين، فشلت انتخابات الرئاسة التي يخوضها 4 مرشحين، في جذب اهتمام المصريين بسبب ضعف المنافسة التي جعلت الانتخابات شبه محسومة بعد إعلان أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق توقف حملته الانتخابية بسبب ما قال إنه تضييق استهدف موكليه خلال مرحلة جمع التوكيلات لمنعه من الترشح، إضافة إلى العدوان على قطاع غزة، الذي استحوذ على اهتمام الشارع المصري.

ونقل الإعلام الحكومي صورا لمواطن يرتدي ملابس الإحرام قبل سفره إلى السعودية، مصحوبة بتعليق ناخب يصمم على الإدلاء بصوته بلجنة الوافدين في مطار القاهرة قبل سفره لأداء مناسك العمرة.

صورة أخرى لعروسين بملابس الزفاف يدليان بصوتيهما في إحدى لجان دائرة منشأة القناطر في محافظة الجيزة في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة.

مشهد آخر مكرر، ظهر فيه مريض بوحدة العناية المركزة في مستشفى حورس في محافظة الأقصر (جنوب)، وهو يدلي بصوته داخل سيارة إسعاف.

وقال مجدى ميلاد درياس خليل (61 عاما)، إنه أصر على الإدلاء بصوته في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وتم نقلة بسيارة إسعاف مجهزة إلى لجنته التي تبعد عن المستشفى قرابة 21 كيلو مترا.

كما تكررت المشاهد نفسها التي اعتاد الإعلام الموالي تداولها مع كل استحقاق انتخابي، من مسنين جاءوا إلى اللجان على مقاعد متحركة.

ومع كل استحقاق انتخابي تفقد هذه المشاهد قدرتها على جذب أنظار المتابعين، أو إقناعهم بسخونة عملية انتخابية نتائجها شبه محسومة.

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