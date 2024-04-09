مشاهير اختاروا رمضان هذا العام لأداء مناسك العمرة

“القدس العربي”: أدى عدد من المشاهير العمرة خلال شهر رمضان الحالي.

وشاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة صورة لها في الحرم المكي أثناء تأديتها العمرة، وكتبت: “اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأعذنا اللهم من الهم والغم وشر شياطين الإنس والجن، واحفظني وذريتي من كل ظالمٍ متجبرٍ غدار، وكن لي عوناً ونصيراً، وارزقني من خيري الدنيا والآخرة، واختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك.. اللهم آمين”.

وشاركت روجينا صورا لأسرتها من أمام الكعبة عبر “إنستغرام”، وأرفقتها بتعليق: “اللهم لك الحمد حمداً أبلغ به رضاك، اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، اللهم لك الحمد على عفوك، اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعماً بعد نعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”.

وشارك نجم مسلسل “المداح” تامر شلتوت صورة له من أمام الكعبة أثناء تأدية العمرة، وقال: “يا رب لك الحمد أن أعنتنا على أداء هذه العمرة، ورزقتنا إياها، فيا رب تقبّلها منّا، واكتب لنا أجرها عندك، واجعلها اللهمّ خالصةً لوجهك الكريم.. ربنا يرزق كل مشتاق”.