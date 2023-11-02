مشاهير بالعالم يناصرون غزة في وجه إسرائيل

عواصم: ودعم مشاهير عالميون الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل لافت، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 27 يوما مخلفا آلاف الضحايا والمصابين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره هؤلاء المشاهير في مجالات الفن والرياضة والأزياء والغناء، عبر حساباتهم الموثقة أو بيانات صحافية أو أحاديث إعلامية تناقلها إعلام عربي.

ولليوم الـ27 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، واستشهد إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما استشهد 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

انتقادات حادة لإسرائيل

الممثلة الأمريكية العالمية أنجلينا جولي، قالت: “ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ نحو عقدين من الزمن، والآن تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية. 40 بالمئة من القتلى أطفال أبرياء. عائلات بكاملها تقتل”، وفق ما ذكرته بحسابها في منصة “إنستغرام” الأربعاء.

واستدلت بقصف مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، وتحدثت عن “القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه”، مؤكدة أن “ملايين المدنيين الفلسطينيين يتعرضون للعقاب الجماعي”.

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في غزة إن قصفا إسرائيليا أوقع “400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا”، قبل أن يعلن متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، فجر الخميس، ارتفاع العدد إلى 1000.

وشددت جولي على أن “زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم” من خلال “رفض المطالبة بوقف إطلاق النار الإنساني ومنع مجلس الأمن الدولي من فرض وقف إطلاق النار على طرفي الصراع”.

تبرعات ودموع لأطفال غزة

وأمام جمهور عريض في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكون المكسيكية، انهمرت نجمة التنس العالمية التونسية أنس جابر، الخميس، في البكاء بسبب غزة.

وقالت باكية في حديث إعلامي أمام الجمهور: “من الصعب جدا رؤية أطفال ورضع يموتون كل يوم (في غزة)، هذا مؤلم كثيرا، لذلك قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية (عقب فوزها بالبطولة) لمساعدة الفلسطينيين”.

ورفضت الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون، بشكل واضح ما يحدث في غزة، ويمتلئ حسابها بمنصة “إكس” “بنقل تغريدات تضامنية مع فلسطين ورفض”العدوان”، ودعوة البيت الأبيض لوقف إطلاق النار.

النجم الفرنسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022، كريم بنزيما، هو الآخر كان يحمل رسالة قوية، وغرد منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قائلا: “كل صلواتنا من أجل سكان غزة”.

وأكد بنزيما، أسطورة ريال مدريد الإسباني ونجم اتحاد جدة السعودي الحالي، أن سكان غزة “يقعون مرة أخرى ضحايا لقصف ظالم لا يستثني النساء ولا الأطفال”.

وتلت دعم بنزيما لغزة، مطالبات من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بسحب جنسيته الفرنسية.

دعوة لوقف الحرب

كما عبر اللاعب الألماني المعتزل ذو الأصول التركية مسعود أوزيل، عن دعمه الكبير لفلسطين، داعيا إلى إيقاف الحرب.

ودعا أوزيل عبر حسابه على منصة “إكس” في 13 أكتوبر الماضي إلى وقف الحرب، وبعدها بـ 4 أيام انتقد القصف المتواصل على الأطفال داعيا لحرية فلسطين في التغريدتين.

وبالشال الفلسطيني الشهير، خرجت عارضة الأزياء بيلا حديد التي تتمتع بأصول فلسطينية، عبر حسابها بتطبيق إنستغرام متحدثة عن تعرض والدها للتهجير القسري من أرضه بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن شعب فلسطين وأطفالها، وخاصة في غزة، لا يستطيعون تحمل صمت العالم، مؤكدة حزنها على كل الأمهات اللاتي يفقدن أطفالهن، ويؤلمها أيضا بكاء الأطفال وحدهم.

النجم الهولندي أنور الغازي، مهاجم فريق ماينز الألماني، قال إنه يتمسك بموقفه الداعم لفلسطين الذي أدلى به منتصف أكتوبر الماضي، نافيا أي شيء خلاف ذلك، تعقيبا على بيان لناديه تحدث عن عودته عما قال.

وأضاف الغازي في بيان عبر حسابه بإنستغرام، الأربعاء: “أنا ضد الاحتلال (..) لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل أكثر من 3500 طفل في فلسطين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة”.

“أنقذوا أطفال غزة”

وتابع أن “هناك طفلا يموت في غزة كل 10 دقائق، هناك 9 أطفال يموتون عندما أكون قد خضت مباراة واحدة وهذا العدد يزيد يوما بعد يوم (..) أنا والعالم يجب ألا نبقى صامتين، يجب أن نطالب بوقف القتل في غزة الآن”.

وعبر حسابها بإنستغرام، تواصل المغنية الأمريكية كيلاني آشلي باريش الشهيرة بكيلاني، وضع صورتها الرئيسية علم فلسطين، قد كُتبت عليه عبارة I stand with Palestine (أتضامن مع فلسطين)، ومشاركة فيديوهات وصور تكشف عن حجم ما يرتكب ضد أطفال غزة من انتهاكات إسرائيلية.

وفي 21 أكتوبر الماضي، أرسل نحو 60 من نجوم هوليود، بينهم الكوميدي جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرين إلى أهمية إنقاذ الأطفال الذين “استنفدوا عمليًا الغذاء والماء والكهرباء والأدوية، والوصول الآمن إلى المستشفيات”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وأسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، كما تسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

(وكالات)