مشاهير يفقدون منازلهم ويهربون من لوس أنجليس مع انتشار حرائق الغابات- (صور وفيديو)

لوس أنجليس: دمرت حرائق الغابات المستعرة في لوس أنجليس بأمريكا منزلا يقال إنه للممثلين ليتون ميستر وآدم برودي ومنزلا آخر للممثل بيلي كريستال من ضمن أكثر من ألف مبنى أتت عليها الحرائق التي بدأ أحدها الأربعاء في منطقة هوليوود هيلز.

وجيمي لي كورتيس وماندي مور وماريا شريفر ومشاهير آخرون من بين أكثر من 100 ألف شخص أُجبروا على إخلاء منازلهم هربا من الحرائق التي اندلعت في بعض المناطق الجذابة في لوس أنجليس وخرجت عن السيطرة.

وأتى أكبر حريق على ما يقرب من 12 ألف فدان في حي باسيفيك باليساديس الخلَاب الذي يقع بين بلدتي سانتا مونيكا وماليبو الساحليتين ويسكنه العديد من نجوم السينما والتلفزيون والموسيقى.

وجاء على مواقع إلكترونية خاصة بالعقارات والترفيه أن ميستر وبرودي اشتريا منزلهما في باسيفيك باليساديس عام 2019 مقابل 6.5 مليون دولار.

وقال كريستال وزوجته جانيس في بيان إنهما كانا يعيشان في منزلهما في باسيفيك باليساديس منذ عام 1979.

وأضافا “قلوبنا تنفطر بالطبع، لكن بفضل حب الأولاد والأصدقاء سنتمكن من تجاوز هذا الأمر”.

وذكرت شريفر، وهي صحافية كانت متزوجة من حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، أن الدمار الذي لحق بالحي الراقي كارثي.

وكتبت على منصة “إكس” الأربعاء “راح كل شيء. حيُنا ومطاعمنا… بذل رجال الإطفاء قصارى جهدهم، لكن هذا الحريق هائل وخرج عن السيطرة”.

وقال الممثل جيمس وودز غداة إخلاء منزله في باسيفيك باليساديس “كل المنازل المحيطة بنا احترقت”.

وتابع يقول لشبكة “سي إن إن” الأربعاء “كنا حرفيا في مركز الحريق بالضبط عندما بدأ”، مضيفا “كان هناك الكثير من الفوضى. كان الوضع أشبه بالجحيم”.

هوليوود هيلز تحترق

اندلع حريق في هوليوود هيلز مساء الأربعاء وسرعان ما اتسع نطاقه مما أدى إلى زيادة عمليات الإخلاء في منطقة مشهورة بقطاع الترفيه.

ويقع مسرح دولبي، الذي يقام فيه حفل توزيع جوائز الأوسكار، في هذه المنطقة. وقال المنظمون إن إعلان ترشيحات الأوسكار الأسبوع المقبل تأجل بالفعل لمدة يومين بسبب الحريق.

وقال المنظمون إن حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الذي كان مقررا هذا الأسبوع تأجل أيضا لمدة أسبوعين.

ويبلغ متوسط سعر المنازل في حي باسيفيك باليساديس 4.5 مليون دولار.

وقالت الممثلة جيمي لي كورتيس الحاصلة على جائزة أوسكار “مجتمعي وربما منزلي يحترقان”.

وكتبت تقول على إنستغرام “الوضع مروع”.

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وذكرت ماندي مور أنها وعائلتها أجبروا على الإخلاء بسبب اقتراب الحرائق منهم. وكتبت على إنستغرام “أنا حزينة للغاية بسبب الدمار والخسارة. لا أعرف ما إذا كان منزلنا نجا (من النيران)”.

وكان القصر، الذي تملكه الإعلامية باريس هيلتون على شاطئ البحر في ماليبو ويقال إنها اشترته مقابل 8.4 مليون دولار، من بين المنازل التي احترقت.

وقالت هيلتون إن شعورها “بالحزن لا يوصف”.

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واشتعلت الحرائق في مناطق أخرى من المدينة. وقالت منظمة “فيلم إل إيه” إنها ألغت تصاريح التصوير في باسادينا ومناطق أخرى في شرق لوس أنجليس بناء على طلب المسؤولين عن الإطفاء.

وقال الممثل مارك هاميل إن الحريق هو “الأفظع” منذ عام 1993.

وذكر على إنستغرام أنه أخلى منزله في ماليبو مساء الثلاثاء مع زوجته وكلبه.

(رويترز)