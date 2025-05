مشجعو سلتيك الاسكتلندي يشيدون بلافتات فلسطين رفعها جمهور غالاطة سراي التركي- (صور وفيديو)

إسطنبول: أشادت رابطة مشجعي فريق سلتيك الاسكتلندي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بلافتات تتضامن مع فلسطين تم رفعها في مدرجات جماهير فريق غالاطة سراي التركي.

ونشرت رابطة مشجعي سلتيك المعروفة باسم “اللواء الأخضر” (Green Brigade)، صور اللافتات على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة.

UltrAslan from Galatasaray with powerful messages before their @EuropaLeague match last night pic.twitter.com/3vEuH0M6J9 — North Curve Celtic (@NCCeltic) February 21, 2025

وخلال مباراة غالاطة سراي التركي مع ألكمار الهولندي في إياب الملحق من الدوري الأوروبي في إسطنبول، الخميس، رفع جمهور الفريق التركي لافتات تضامنية مع فلسطين.

وقال مشجعو الفريق الاسكتلندي في التعليق المرافق للصور: “مشهد قوي من مشجعي ألترا أصلان في مباراة غالاطة سراي في الدوري الأوروبي”.

The Red Card campaign lands in Tunisia with the 1948 ultras of @stadetunisien48 pic.twitter.com/MQ9G0OtzdX — North Curve Celtic (@NCCeltic) February 21, 2025

وخلال المباراة التي شهدت حضور حوالي 45 ألف مشجع، رفعت جماهير غالاطة سراي لافتات تحمل عبارات مثل: “نشكر مشجعي سلتيك على دعمهم الثابت لفلسطين”، و”إذا لم تكن فلسطين حرة، فإن العالم أسير”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين”.

A round up of the first half of the Red Card campaign. https://t.co/PIt6NSjOb5 — North Curve Celtic (@NCCeltic) February 21, 2025

(الأناضول)