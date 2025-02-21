رياضة

مشجعو سلتيك الاسكتلندي يشيدون بلافتات فلسطين رفعها جمهور غالاطة سراي التركي- (صور وفيديو)

21 - فبراير - 2025

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إسطنبول: أشادت رابطة مشجعي فريق سلتيك الاسكتلندي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بلافتات تتضامن مع فلسطين تم رفعها في مدرجات جماهير فريق غالاطة سراي التركي.

ونشرت رابطة مشجعي سلتيك المعروفة باسم “اللواء الأخضر” (Green Brigade)، صور اللافتات على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة.

وخلال مباراة غالاطة سراي التركي مع ألكمار الهولندي في إياب الملحق من الدوري الأوروبي في إسطنبول، الخميس، رفع جمهور الفريق التركي لافتات تضامنية مع فلسطين.

وقال مشجعو الفريق الاسكتلندي في التعليق المرافق للصور: “مشهد قوي من مشجعي ألترا أصلان في مباراة غالاطة سراي في الدوري الأوروبي”.

وخلال المباراة التي شهدت حضور حوالي 45 ألف مشجع، رفعت جماهير غالاطة سراي لافتات تحمل عبارات مثل: “نشكر مشجعي سلتيك على دعمهم الثابت لفلسطين”، و”إذا لم تكن فلسطين حرة، فإن العالم أسير”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين”.

(الأناضول)

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  1. يقول تيجان:
    فبراير 22, 2025 الساعة 7:51 ص

    الشعب السكوتلندي محترم و شجاع و كريم

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