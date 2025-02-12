مشجعو “سيلتيك” يرفعون “البطاقة الحمراء” ضد الاحتلال الإسرائيلي تضامناً مع الشعب الفلسطيني- (صور)

غلاسكو: رفع مشجعو سيلتيك لافتة كتب عليها “أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل” خلال مباراة الذهاب في ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين سيلتيك وبايرن ميونيخ في ملعب سيلتيك بارك بغلاسكو في اسكتلندا.

ورفعت جماهير النادي العريق الأعلام الفلسطينية واللافتات في تحد واضح لعقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، التي تتضمن غرامات طائلة ضد أي مظهر يعبر عن التضامن مع فلسطين .

وقد فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على سيلتيك غرامات أثناء مواجهة سابقة مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا عام 2023 ومواجهة مع سلوفان براتيسلافا التشيكي في 2024، بسبب رفع جماهير النادي الأعلام الفلسطينية.

