مشجعو كرة قدم إسرائيليون يثيرون غضب البولنديين بعد رفع لافتة تصفهم “بالقتلة”- (صورة)

وارسو: رفع مشجعو كرة قدم إسرائيليون لافتة مكتوب عليها “قتلة منذ عام 1939” خلال مباراة ضد فريق بولندي أمس الخميس، مما أثار غضبا في بولندا حيث قال رئيس البلاد إنها إهانة لذكرى البولنديين، بمن فيهم اليهود، الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

واحتلت ألمانيا النازية بولندا في الحرب العالمية الثانية. وكان عدد اليهود في البلاد وقتها، ويقدر بنحو 3.2 مليون، هو الأكبر في أوروبا في بداية الحرب. وقتل جميعهم تقريبا ولاقى كثير منهم هذا المصير في معسكرات الموت الألمانية النازية، وقتل ثلاثة ملايين آخرين من غير اليهود خلال الاحتلال.

وتسببت خلافات تاريخية حول ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية والمحرقة النازية (الهولوكوست) إلى توتر العلاقات بين بولندا وإسرائيل من قبل.

وأظهرت دراسات أن بعض البولنديين شاركوا في قتل يهود على يد ألمانيا النازية، لكن كثيرا من البولنديين يرفضون هذه النتائج، قائلين إنها محاولة لإهانة بلد عانى الويلات خلال الحرب.

Maccabi Haifa fans recall about jewish police in ghettos and their involvement in Holocaust. pic.twitter.com/4SR5TTDGmA — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) August 14, 2025

وعرض مشجعو نادي مكابي حيفا الإسرائيلي لافتة “قتلة منذ عام 1939” على صف من المقاعد خلال مباراة الفريق في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ضد راكوف تشيستوخوفا التي أقيمت في ديبريتسين في المجر لدواع أمنية.

وكتب الرئيس البولندي كارول نافروتسكي على منصة إكس: “اللافتة المشينة التي رفعها مشجعو مكابي حيفا تهين ذكرى البولنديين من ضحايا الحرب العالمية الثانية، بمن في ذلك ثلاثة ملايين يهودي… غباء لا يمكن لأي كلمات تبريره”. ونافروتسكي رئيس سابق لمعهد الذكرى الوطنية في بولندا.

وقال وزير الداخلية البولندي مارتشين كيرفينسكي: “تتطلب معاداة بولندا والتشويه المشين للتاريخ البولندي من مثيري شغب إسرائيليين تنديدا قويا”.

ونددت السفارة الإسرائيلية في وارسو باللافتة.

وكتبت السفارة على إكس: “لا مكان لمثل هذه الكلمات والأفعال، من أي جانب، لا في الملعب ولا في أي مكان آخر. أبدا!”.

وأضافت: “لا تعكس هذه الوقائع المخزية روح غالبية المشجعين الإسرائيليين”.

(رويترز)