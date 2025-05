مشجع إنكليزي يفاجئ مذيع قناة بريطانية على المباشر ويصرخ “فلسطين حرة”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطعا مصورا للبث المباشر لقناة “سكاي نيوز”، من محيط الملعب الذي شهد المباراة النهائية بين إسبانيا وإنكلترا، عندما التقت بمشجع إنكليزي يهتف لفلسطين.

وقال المشجع: “الحرية لفلسطين “، بعد انتهاء مقابلته. وحاول مذيع القناة إسكاته قائلا: “شكرا جزيلا لك، لنترك ذلك هذه الليلة.. لسنا بحاجة إلى ذلك هذه الليلة”.

Frazer Maude (Sky News), "What did you make of that then?" #EURO2024

England fan, "They played really good, amazing.. But tonight they couldn't make it.. All I'm going to say is, free Palestine.. Free Palestine!"

Frazer Maude, "We'll leave that there, thank you very much. We… pic.twitter.com/hH3LfL920O

— Farrukh (@implausibleblog) July 14, 2024