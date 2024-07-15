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مشجع إنكليزي يفاجئ مذيع قناة بريطانية على المباشر ويصرخ “فلسطين حرة”- (فيديو)

15 - يوليو - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطعا مصورا للبث المباشر لقناة “سكاي نيوز”، من محيط الملعب الذي شهد المباراة النهائية بين إسبانيا وإنكلترا، عندما التقت بمشجع إنكليزي يهتف لفلسطين.

وقال المشجع: “الحرية لفلسطين “، بعد انتهاء مقابلته. وحاول مذيع القناة إسكاته قائلا: “شكرا جزيلا لك، لنترك ذلك هذه الليلة.. لسنا بحاجة إلى ذلك هذه الليلة”.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره الإنكليزي بنتيجة 1-2 في النهائي أمس الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.

وعقب العدوان على غرة، تصاعدت نسبة مناهضة إسرائيل بشكل كبير، حتى بدأت أوساط اسرائيلية تتحدث عن مخاطر تغير صورة إسرائيل في الغرب.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 11:47 ص

    هه صدقت توقعاتي ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق ✌️🇵🇸😎👍⚽

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  2. يقول محمد احمد العمده. السودان:
    يوليو 15, 2024 الساعة 6:36 م

    في قلوبنا وقلوب الأحرار في العالم..فلسطين حره وستعود لاهلها أن شاء الله.

    رد

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