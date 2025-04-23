سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مشرعة أمريكية تنقل رسالة من الشرع إلى ترامب

منذ 18 دقيقة

حجم الخط
0

واشنطن: قالت عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز إنها أجرت محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول شروط رفع العقوبات الاقتصادية والسلام بين سوريا التي دمرتها الحرب وإسرائيل.

وقالت المشرعة ميلز إنها ستسلم رسالة من الشرع إلى ترامب، دون إعطاء تفاصيل عن محتوياتها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وقالت السياسية الجمهورية ميلز من ولاية فلوريدا لوكالة بلومبرغ للأنباء عبر الهاتف، إنها سافرت إلى دمشق الأسبوع الماضي في مهمة غير رسمية لتقصي الحقائق نظمتها مجموعة من الأمريكيين السوريين المؤثرين، مضيفة أنها تخطط لإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – المقربة منه- ومستشار الأمن القومي مايك والتز على نتائج المحادثات عندما يعود من زيارته.

وقالت ميلز (44 عاما) إنها جلست مع الشرع لمدة 90 دقيقة وأوضحت ما تتوقع الولايات المتحدة حدوثه لكي تنظر إدارة ترامب في تخفيف أو رفع العقوبات، التي تستهدف أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية باستثناء تقديم المساعدات الإنسانية.

ويحتاج الشرع بشدة إلى تخفيف العقوبات لكي ينطلق الاقتصاد المدمر ويجذب المستثمرين الأجانب، وخاصة من دول الخليج العربي، حيث تقدر تكلفة إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب بنحو 400 مليار دولار.

(د ب أ)

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشرع يكشف عن رفض الكرملين تسليم الأسد ويلمح إلى علاقة عسكرية مع موسكو ويعلق على مطالب أمريكا من أجل رفع الحصار
منذ 5 ساعات
سوريا.. الشرع يلتقي عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز في دمشق- (تدوينة)
19 - أبريل - 2025
الشرع يستقبل عباس في زيارته الأولى لدمشق منذ 16 عاما- (فيديو)
18 - أبريل - 2025
مطالب قبل رفع العقوبات: إدارة ترامب متمسكة بسياسة أمريكا حول سوريا الأسد ولا تريد الاعتراف بالشرع وحكومته
18 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية