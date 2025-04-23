مشرعة أمريكية تنقل رسالة من الشرع إلى ترامب

واشنطن: قالت عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز إنها أجرت محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول شروط رفع العقوبات الاقتصادية والسلام بين سوريا التي دمرتها الحرب وإسرائيل.

وقالت المشرعة ميلز إنها ستسلم رسالة من الشرع إلى ترامب، دون إعطاء تفاصيل عن محتوياتها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وقالت السياسية الجمهورية ميلز من ولاية فلوريدا لوكالة بلومبرغ للأنباء عبر الهاتف، إنها سافرت إلى دمشق الأسبوع الماضي في مهمة غير رسمية لتقصي الحقائق نظمتها مجموعة من الأمريكيين السوريين المؤثرين، مضيفة أنها تخطط لإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – المقربة منه- ومستشار الأمن القومي مايك والتز على نتائج المحادثات عندما يعود من زيارته.

وقالت ميلز (44 عاما) إنها جلست مع الشرع لمدة 90 دقيقة وأوضحت ما تتوقع الولايات المتحدة حدوثه لكي تنظر إدارة ترامب في تخفيف أو رفع العقوبات، التي تستهدف أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية باستثناء تقديم المساعدات الإنسانية.

ويحتاج الشرع بشدة إلى تخفيف العقوبات لكي ينطلق الاقتصاد المدمر ويجذب المستثمرين الأجانب، وخاصة من دول الخليج العربي، حيث تقدر تكلفة إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب بنحو 400 مليار دولار.

(د ب أ)