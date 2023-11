مشرعة جمهورية تدعو إلى موت “جميع” الفلسطينيين بعد أن تساءلت زميلتها عن “عدد القتلى الذي سيكون كافيا في غزة؟”- (فيديو)

“القدس العربي”: تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الساعات الماضية مقطع فيديو لمشرعة جمهورية عن ولاية فلوريدا، تدعى ميشيل سالزمان، وهي تصرخ “كلهم” بعد سؤال طرحته زميلتها عن عدد القتلى الفلسطينيين الذين سيكون كافيا قبل وقف إطلاق النار في غزة.

ففي خطاب وجهته أمام مجلس الولاية، تساءلت المشرعة إنجي نيكسون والتي انفجرت بالبكاء: “لقد وصل العدد إلى 10 آلاف قتيل فلسطيني، كم عدد القتلى سيكون كافياً؟”، لتصرخ مشرعة “كلهم”، مما دفع نيكسون للرد: ​​”إحدى زملائي قالت جميعهم للتو!. واو. قالت إحد زملائي كلهم”.

وتابعت نيكسون “هكذا أصبحنا في هذه الولاية. هذا ما أصبحنا عليه في هذه الحالة حيث لا نهتم بالأبرياء الأطفال الذين لا تتاح لهم الفرصة حتى لإطفاء شمعة عيد ميلادهم الأول؟”.

In tears, Florida State Rep @AngieNixon begs for a ceasefire and asks how many dead Palestinians will be enough.

Republican @michellesalzman (@FLHouseRep) shouts out, “All of them.” pic.twitter.com/0JfkIUH03b

— Aamer Rahman (@aamer_rahman) November 9, 2023