مشرعون تقدميون في الكونغرس الأمريكي يطرحون مشروع قانون لوقف تسليح إسرائيل

واشنطن – “القدس العربي”: بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها المدمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، أطلق عدد من النواب التقدميين في مجلس النواب الأمريكي مبادرة تشريعية تهدف إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة الهجومية، في خطوة تعكس تصاعد الغضب داخل الكونغرس من الدعم غير المشروط للحكومة الإسرائيلية.

This morning @ramirez.house.gov, @sarajacobs.house.gov, @jayapal.house.gov, and @pocan.house.gov introduced historic legislation to stop sending bombs to the Israeli military. It should be common sense. We should not be supporting mass killing and starvation. Thank you all for your leadership. [image or embed] — Sunrise Movement (@sunrisemvmt.bsky.social) June 5, 2025 at 12:57 PM

وقالت النائبة الديموقراطية داليا راميريز (إلينوي) في بيان: “نتنياهو وترامب يشكلان ثنائيًا متطرفًا وقاتلًا وخارجًا عن أي مساءلة. ترامب تجاوز إشراف الكونغرس على صفقات السلاح، والحكومة الإسرائيلية تصعّد عملياتها ضد المدنيين في غزة. حان الوقت ليؤكد الكونغرس سلطته الرقابية”.

وتابعت راميريز: “كفى. من خلال تقديم مشروع قانون ‘حظر القنابل’، نستجيب لمطلب شعبي متزايد لوقف تمويل الانتهاكات الصارخة للقوانين الأميركية والدولية”.

ويقود المبادرة كل من النائبين براميلا جايابال (واشنطن) ومارك بوكان (ويسكونسن)، إلى جانب النائبة سارة جاكوبس (كاليفورنيا) وراميريز، فيما وقع على مشروع القانون 18 نائبًا ديمقراطيًا آخر، من بينهم رشيدة طليب، العضو الفلسطيني الوحيد في الكونغرس، وغريغ كاسار، رئيس الكتلة التقدمية في مجلس النواب.

وقال النائب مارك بوكان: “نتنياهو قتل عشرات الآلاف وشرّد سكان غزة مرارًا، وقطع عنهم المساعدات. هذا القانون يهدف إلى وقف تسليم أنظمة السلاح التي تنتهك القانون الدولي”.

وبحسب تقرير نشرته منصة “كومن دريمز” الأمريكية، فإن المشروع الجديد يحمل رقم H.R. 3565 ويُعد من أبرز التحركات التشريعية لوقف تواطؤ واشنطن بما يصفه منتقدون حول العالم بأنه “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى أن الدعم الواسع الذي يحظى به القانون من منظمات حقوقية يعكس حجم القلق المتزايد من استمرار الانتهاكات في غزة.

ومن بين المنظمات المؤيدة لمشروع القانون: منظمة العفو الدولية – فرع الولايات المتحدة، مركز الحقوق الدستورية، مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، حركة “إذا لم يكن الآن”، مؤسسة “صوت اليهود من أجل السلام”، ومجموعة “الاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون”، وغيرها من الكيانات الحقوقية والسياسية.

وقال براد باركر، المدير المساعد للسياسات في مركز الحقوق الدستورية، إن القانون “يمثل تحديًا مباشرًا لتواطؤ الولايات المتحدة في الحملة الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية”، مشيدًا بـ”القيادة الجريئة” للنواب الداعمين لمشروع القانون.

ويتيح الموقع الإلكتروني blockthebombs.org للناخبين الأمريكيين إرسال رسائل مباشرة إلى ممثليهم في الكونغرس لحثهم على تأييد مشروع القانون، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الولايات المتحدة لمراجعة العلاقة العسكرية والدبلوماسية مع إسرائيل.