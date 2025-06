مشرعون تقدميون في الكونغرس الأمريكي يطرحون مشروع قانون لوقف تسليح إسرائيل

واشنطن – “القدس العربي”: بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها المدمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، أطلق عدد من النواب التقدميين في مجلس النواب الأمريكي مبادرة تشريعية تهدف إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة الهجومية، في خطوة تعكس تصاعد الغضب داخل الكونغرس من الدعم غير المشروط للحكومة الإسرائيلية.

This morning @ramirez.house.gov, @sarajacobs.house.gov, @jayapal.house.gov, and @pocan.house.gov introduced historic legislation to stop sending bombs to the Israeli military.

It should be common sense. We should not be supporting mass killing and starvation. Thank you all for your leadership.

— Sunrise Movement (@sunrisemvmt.bsky.social) June 5, 2025 at 12:57 PM