مشرعون جمهوريون يطلبون من بايدن الاستقالة فوراً.. “غير لائق للخدمة”- (تدوينات)

واشنطن- “القدس العربي”: دعا مشرعون جمهوريون الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاستقالة من منصبه فورًا بعد أن أعلن أنه لن يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (الجمهوري عن ولاية لويزيانا) في بيان: “إذا لم يكن جو بايدن لائقًا للترشح للرئاسة، فهو غير لائق لشغل منصب الرئيس. يجب أن يستقيل من منصبه على الفور. لا يمكن أن يأتي الخامس من نوفمبر قريبًا بما فيه الكفاية”.

At this unprecedented juncture in American history, we must be clear about what just happened. The Democrat Party forced the Democrat nominee off the ballot, just over 100 days before the election.



Having invalidated the votes of more than 14 million Americans who selected Joe… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 21, 2024

وقال توم إيمر، زعيم الأغلبية في مجلس النواب( جمهوري من ولاية مينيسوتا) بعد دقائق من انتشار الخبر المفاجئ: “إذا كان الحزب الديمقراطي قد اعتبر جو بايدن غير لائق للترشح لإعادة انتخابه، فهو بالتأكيد غير لائق للسيطرة على أكوادنا النووية. يجب على بايدن أن يتنحى عن منصبه على الفور”.

If the Democrat party has deemed Joe Biden unfit to run for re-election, he’s certainly unfit to control our nuclear codes. Biden must step down from office immediately. — Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) July 21, 2024

وعلى نحو مماثل، قالت رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب إليز ستيفانيك: “إذا لم يتمكن جو بايدن من الترشح لإعادة انتخابه، فهو غير قادر وغير لائق لشغل منصب رئيس الولايات المتحدة. يجب أن يستقيل على الفور. إن الحزب الديمقراطي في حالة سقوط حر مطلق بسبب محاولته الفاسدة واليائسة للتغطية على حقيقة أن جو بايدن غير لائق لمنصبه”.

If Joe Biden can’t run for re-election, he is unable and unfit to serve as President of the United States. He must immediately resign. The Democrat Party is in absolute free fall for their blatantly corrupt and desperate attempt to cover up the fact that Joe Biden is unfit for… — Elise Stefanik (@EliseStefanik) July 21, 2024

وقال رئيس لجنة الدراسات الجمهورية كيفن هيرن( جمهوري من أوكلاهوما): “إذا كان جو بايدن غير لائق ليكون مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، فهو غير لائق ليكون رئيسًا لبقية ولايته. من أجل مصلحة البلاد، يجب على جو بايدن الاستقالة على الفور”، حسبما ذكرت شبكة “فوكس نيوز”

وقد واجه الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا ضغوطًا متزايدة للانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024 في أعقاب أدائه الكارثي في ​​المناظرة ضد الرئيس السابق ترامب الشهر الماضي.

وأثار الأداء الضعيف لبايدن مخاوف بشأن ما إذا كان يتمتع بالاستقرار العقلي والجسدي اللازم لخوض حملة انتخابية وقضاء فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات.

وفي النهاية، رضخ بايدن لتلك الضغوط يوم الأحد، وكتب في رسالة عامة: “لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم. وبينما كان من نيتي السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على الوفاء بواجباتي كرئيس لبقية ولايتي”.

وأصر المشرعون الديمقراطيون الذين دعوا بايدن إلى الانسحاب على ثقتهم في قدرته على إنهاء الأشهر الخمسة المتبقية من ولايته.

وتشمل بعض حججهم ضد ترشحه أن الأسئلة حول مدى ملاءمته للمنصب تشكل تشتيتًا للانتباه عن الحملة، في حين قال آخرون إن مخاوفهم تكمن في المكان الذي سيكون فيه بعد أربع سنوات، وليس في المستقبل القريب.

لكن الجمهوريين الذين زعموا منذ فترة طويلة أن بايدن غير لائق عقليًا لتولي المنصب استغلوا إعلانه كإثبات لشكوكهم.

وقال السناتور ستيف ديينز، جمهوري من مونتانا، رئيس الذراع الانتخابية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ، في بيان: “إذا لم يعد جو بايدن قادرًا على الترشح لإعادة انتخابه، فهو لم يعد قادرًا على العمل كرئيس. إن منصب الرئيس هو أصعب وظيفة في العالم، ولم يعد لدي ثقة في أن جو بايدن يمكنه تنفيذ واجباته كقائد أعلى للقوات المسلحة بشكل فعال. ومن منطلق الحرص على الأمن القومي لبلدنا، أدعو الرئيس بايدن رسميًا إلى الاستقالة من منصبه”.

وكتب النائب ويسلي هانت، عضو مجلس النواب عن ولاية تكساس، على موقع إكس “إذا لم يتمكن هذا الرجل من الترشح للرئاسة في انتخابات تجري بعد أربعة أشهر فقط، فمن إذن سيدير ​​بلادنا؟”.

Please read my full statement calling for President Biden’s resignation: pic.twitter.com/jT6rdQ8d82 — Steve Daines (@SteveDaines) July 21, 2024

وكتبت النائبة نانسي ميس، على المنصة: “هل لا يملك الحدة العقلية أو القدرة المعرفية اللازمة لإدارة حملة سياسية لكنه يستطيع أن يخدم لمدة 6 أشهر أخرى كرئيس؟ يجب أن يس