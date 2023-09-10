مشرعون: حجم أسطول الطائرات المقاتلة بالجيش البريطاني “يثير القلق”

لندن: ذكر مشرعون، أن أسطول الطائرات المقاتلة بالجيش البريطاني منخفض بشكل “يثير القلق” وسيواجه صعوبات في الدفاع عن المملكة المتحدة في حالة اندلاع حرب شاملة.

وقالت لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني في تقرير، إن التخفيضات المنصوص عليها في ورقة قيادة الدفاع لعام 2021 ستؤدي إلى حدوث فجوة في القدرة الجوية القتالية، ستستمر حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين، وتترك بريطانيا “معرضة للخطر بشكل كبير”، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الأحد.

وانتقدت اللجنة وقف أسطول طائرات النقل، طراز “سي130- جيه هيركليز” قبل سبع سنوات من الموعد المقرر لخروجها من الخدمة.

وقالت اللجنة إن هذه الخطوة تقلص بشكل كبير من قدرة أسطول الحركية الجوية، التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني لدعم العمليات الدفاعية والمهام الإنسانية ويمكن أن تعرقل القوات الخاصة بشكل خاص.

(د ب أ)