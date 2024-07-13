مشرعون ديمقراطيون سابقون بالكونغرس يدعون بايدن لإعطاء شخصيات أخرى فرصة الترشح

واشنطن: نشر أكثر من 20 عضوا ديموقراطيا سابقا في الكونغرس الأمريكي الجمعة رسالة تدعو الرئيس جو بايدن إلى عقد مؤتمر مفتوح وإعطاء شخصيات أخرى فرصة لتقديم ترشيحاتهم.

وكتب هؤلاء في الرسالة المفتوحة “بايدن سيخدم الأمة التي يحبها بشكل أفضل من خلال إطلاق يد المندوبين الذين يفترض أن يسموه لولاية ثانية. إذا قرر فعل ذلك، فهذا يعني عقد مؤتمر مفتوح في آب/أغسطس. نحن نطلب منه اتخاذ هذا القرار”.

وأضافوا “لا نريد القول إننا نفضل مرشحا آخر بدلا منه (لكننا) واثقون من أن مرشحا ديموقراطيا كفؤًا أو أكثر سيتقدمون”.

وجاء في الرسالة أن “نزاهة الرئيس ورؤيته سليمتان. مع ذلك فإن الطاقة والقدرة على التحمل التي يحتاجهما من اجل حملة انتخابية وفترة ولاية أخرى قد تضاءلتا. هذه المشكلة تنخر البلاد منذ أشهر وبلغت ذروتها أثناء مناظرة 27 حزيران/يونيو وما بعدها”.

بالنسبة للموقعين على الرسالة المفتوحة الذين لا يطالبون الرئيس علنا بالانسحاب، فإن عقد مؤتمر مفتوح من شأنه أن “يحيي التفاؤل والحماس. ومن شأنه أيضا أن يعيد تنشيط الحزب ويستحوذ على اهتمام الناخبين ولا سيما الشباب…”.

واستأنف بايدن حملته الانتخابية الجمعة لدعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية بعد أداء متناقض في مؤتمر صحافي عقده الخميس وفشل في إسكات الأصوات المطالبة بانسحابه من السباق الرئاسي.

وحاول بايدن طمأنة الناخبين الى أنه في حالة جيدة الجمعة. وقال بايدن البالغ 81 عاما لأنصاره خلال عشاء في مطعم في نورثفيل بولاية ميشيغان التي يجب عليه أن يفوز بها في تشرين الثاني/نوفمبر ليهزم دونالد ترامب “علينا إنهاء المهمة. وأؤكد لكم أنني على ما يرام”.

ورفض بايدن بشدة التكهنات بأنه قد ينسحب من سباق الرئاسة الأميركية وقال في تجمع حاشد الجمعة في ولاية ميشيغان إنه سيهزم “تهديد الأمة” دونالد ترامب.

وعلى وقع هتافات “لا تنسحب”، قال بايدن “كان هناك كثير من التكهنات في الآونة الأخيرة. ماذا سيفعل جو بايدن؟ هل سيبقى في السباق؟ هل سينسحب؟ إليكم إجابتي: أنا مرشح وسوف نفوز. لن أغير ذلك”.

لكن سلسلة زلات بينها الإشارة إلى نائبته كامالا هاريس على أنها “نائبة الرئيس ترامب”، أبقت كفاءة بايدن العقلية والصحية لولاية ثانية موضع شكوك.

ويواجه الرئيس موجات متواصلة من الدعوات بين الديموقراطيين للتخلي عن ترشحه للعام 2024 منذ المناظرة في 27 حزيران/يونيو التي فقد خلالها بايدن تسلسل أفكاره وبدا متعبا.

لكن بايدن أصر على أنه قادر على إقناع الناخبين بدعمه على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تظهر أنه يتخلف عن ترامب المدان جنائيا.

(أ ف ب)