مشرعون ديمقراطيون يطالبون بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية

واشنطن- “القدس العربي”: كتب مشرعان ديمقراطيان إلى الرئيس جو بايدن يوم الخميس ليطلبا منه مواصلة الضغط على إسرائيل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال السيناتور كوري بوكر (ديمقراطي من نيوجرسي) والنائب داتن غولدمان (ديمقراطي من نيويورك) في الرسالة “بينما تعمل إدارتكم بلا كلل لمنع توسع هذا الصراع، نكتب إليكم لتسليط الضوء على وجه التحديد على التهديد الذي يشكله العنف في الضفة الغربية – وخاصة العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون – على تلك الجهود، وأمن إسرائيل على المدى القريب، وحقوق الإنسان الفلسطينية، والسلام الإقليمي على المدى الطويل”.

وأضاف غولدمان وبوكر أن العنف الذي يمارسه المستوطنون يقوض السلطة الفلسطينية، التي يعتبرونها شريكاً حاسماً في محاولة توحيد غزة والضفة الغربية كجزء من عملية السلام . خطة سلام نهائية تنشئ دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وكتب المشرعان: “نحن نؤمن بقوة بأن حل الدولتين يظل الخيار الحقيقي الوحيد لتحقيق مستقبل عادل وآمن ومزدهر لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”. ” عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين يدمر بذور الثقة والتعاون اللازمة لإحراز تقدم نحو نتيجة الدولتين والسلام الدائم في المنطقة.”

ولم يرد البيت الأبيض على الرسالة.