مشرعون: ضربات أوكرانية بأسلحة أمريكية في عمق روسيا قد تشعل حربا عالمية

موسكو: قال نواب روس كبار اليوم الأحد، إن قرار واشنطن السماح لكييف بضرب عمق روسيا بصواريخ أمريكية بعيدة المدى، من شأنه أن يصعد الصراع في أوكرانيا وقد يتسبب في حرب عالمية ثالثة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع على القرار، عن التحول الكبير في سياسة واشنطن تجاه الصراع الأوكراني الروسي.

وقال أندريه كليشاس العضو البارز في مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي، على تطبيق تيليغرام “يمضي الغرب في مستوى من التصعيد قد ينتهي بتدمير الدولة الأوكرانية بالكامل بحلول الصباح”.

فيما حذر فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس، بأن ردّ موسكو سيكون فوريا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جباروف قوله “هذه خطوة كبيرة جدا نحو بداية الحرب العالمية الثالثة”.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن الغرب سيكون في مواجهة مباشرة مع روسيا إذا سمح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى غربية الصنع، وهي الخطوة التي قال إنها ستغير طبيعة الصراع ونطاقه.

وأضاف أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ ما أسماها “قرارات مناسبة” بناء على التهديدات الجديدة.

وقال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن منح الولايات المتحدة كييف الموافقة على ضرب روسيا بصواريخ من طراز أتاكمز سيثير أقوى ردّ.

ونقلت وكالة تاس عن سلوتسكي قوله “الضربات بالصواريخ الأمريكية في عمق المناطق الروسية ستؤدي حتما إلى تصعيد خطير، ما ينذر بعواقب أكثر خطورة”.

(رويترز)