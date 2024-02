مشرع أمريكي: ما نحتاجه هو وقف لإطلاق النار في غزة وليس شيكاً على بياض لإسرائيل

“القدس العربي”: “ما نحتاجه اليوم هو وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وليس شيكاً على بياض بقيمة 17 مليار دولار لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل دون أي مساعدات إنسانية. ولهذا السبب صوتت بـ “لا”، بهذه الكلمات أعلن النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، رفضه دعم حزمة المساعدات لإسرائيل.

I will vote no on the $17 billion aid package which is a blank check to Netanyahu, Ben-Gvir, and the extreme right-wing government in Israel. pic.twitter.com/zILxMsBPYv

— Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) February 6, 2024