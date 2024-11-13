مشروع أمر رئاسي لترامب من شأنه تشكيل مجلس لإقالة الجنرالات “غير المخلصين”

واشنطن- “القدس العربي”: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب يعمل على إصدار أمر تنفيذي من شأنه تسريع عملية طرد كبار القادة العسكريين في حالة التوقيع عليه .

وينص مشروع الأمر التنفيذي على إنشاء “مجلس محاربين” من الجنرالات المتقاعدين وضباط الصف الذين يتمتعون بسلطة مراجعة الضباط من ذوي الثلاث والأربع نجوم، والتوصية بأي شخص “يفتقر إلى صفات القيادة المطلوبة”، وفقا للوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة.

وإذا وقع ترامب على هذا القانون بمجرد توليه منصبه، فقد يسمح بإقالة سريعة للجنرالات والأدميرالات، وتطهير صفوف أولئك الذين يختلف معهم القائد الأعلى المستقبلي لأي سبب من الأسباب.

ولاحظ محللون أمريكيون أن من شأن هذه الخطوة “تدمير” وزارة الدفاع، وخلق أجواء من الخوف بين كبار الضباط العسكريين، بالنظر إلى الوعد الذي قطعه ترامب في الماضي بتطهير البنتاغون ممّن يسمّون “الجنرالات المستيقظين” – أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يعززون التنوع في الرتب.

ويمكن أن يتجاوز الأمر بشكل فعال نظام الترقية المعتاد في البنتاغون، حيث سيتم نقل أولئك الذين تم تحديدهم للإزالة من قبل مجلس المحاربين إلى البيت الأبيض، ثم تقاعدهم في رتبهم الحالية في غضون 30 يومًا، وفقًا للصحيفة.

وباعتباره رئيسًا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة الأمريكية، يتمتع ترامب بسلطة فصل أي ضابط. ولكن وجود مجلس قائم بالفعل من شأنه أن يتولى المهمة الشاقة المتمثلة في استئصال المسؤولين بشكل جماعي.

ويبدو مشروع الأمر غامضا في التفاصيل، حيث إن المراجعات سوف تركز على “القدرة على القيادة، والاستعداد الاستراتيجي، والالتزام بالتميز العسكري”، رغم أنه لم يحدد كيف سيظهر الضباط إذا استوفوا هذه المعايير.

وقال مسؤول في فريق الانتقال للصحيفة إن مسودة الأمر جاءت من إحدى مجموعات السياسة الخارجية العديدة التي تعمل مع فريق الانتقال، وهي قيد المراجعة.

ولم تعلق المتحدثة باسم فريق ترامب-فانس الانتقالي على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال، لكنها قالت “إن الشعب الأمريكي أعاد انتخاب الرئيس ترامب بهامش كبير، ما منحه تفويضًا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية. وسوف يفي بوعوده”.

وإذا تم إنشاء مثل هذه اللجنة، فسوف تتبع دعوات ترامب لتطهير الجيش من الجنرالات الذين يراهم غير مخلصين، أو أولئك الذين شاركوا في أحداث تعرضت لانتقادات شديدة – مثل الانسحاب من أفغانستان عام 2021 – أو أولئك الذين ساعدوا في تعزيز سياسات أكثر ليبرالية في ظل إدارة جو بايدن.

ولطالما أبدى ترامب غضبه من المسؤولين العسكريين الذين يراهم غير ملتزمين بالقواعد بشكل صحيح، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي.

واتهم ترامب ميلي بالعمل وراء ظهره خلال الأيام الأخيرة من إدارته عندما تحدث الجنرال المتقاعد ذو الأربع نجوم مع نظرائه الصينيين لطمأنة بكين بعد أن خسر ترامب إعادة انتخابه عام 2020.

وقال ترامب في سبتمبر/ أيلول 2023 إن “هذا التصرف فظيع لدرجة أن العقوبة في الماضي كانت لتكون الموت! وكان من الممكن أن تندلع الحرب بين الصين والولايات المتحدة نتيجة لهذا التصرف الخياني”.

وفي أول زيارة له إلى البيت الأبيض، ورد أن ترامب قال إنه يريد “نوع الجنرالات الذين كانوا لدى هتلر… أشخاص مخلصون له تمامًا، ويتبعون الأوامر”.