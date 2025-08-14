مشروع استيطاني جديد لتكريس سيادة إسرائيل على الضفة و«دفن الدولة الفلسطينية»

القدس ـ غزة – «القدس العربي»: خطت إسرائيل خطوة إضافية باتجاه تكريس سيادتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي، ومواقف المجتمع الدولي، والدول الأوروبية التي وصف وزير المالية المستوطن المتطرف بتسليل سموتريتش قادتها بالمنافقين.

وطرح الأخير مشروعا استيطانيا عمره ثلاثة عقود، قائلا إنه يحظى بتفاهم بين رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن اغلبية أعضاء الحكومة يؤيدون فرض السيادة على الضفة الغربية.

والمشروع المسمى E1 سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتب سموتريتش بأنها “ستدفن” فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ويقول أبو عماد جهالين، رئيس مجلس قروي الجهالين، المهددة بأوامر إخلاء بسبب المشروع، لـ “القدس العربي” إن مخططات الهدم والترحيل تهدف إلى تهجير عشرات العائلات البدوية وغير البدوية التي تسكن في المنطقة.

ونددت دولة فلسطين وحكومات قطر، والأردن، ومصر بالمشروع الذي طرحه سموتريتش. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده إن هذه الخطوة تظهر أن إسرائيل “تسعى للاستيلاء على الأراضي المملوكة للفلسطينيين من أجل منع حل الدولتين”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن خطط الاستيطان الإسرائيلي الجديدة انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتعين وقفها الآن.

ويتزامن هذا المخطط مع سعي إسرائيلي مستمر لتهجير سكان قطاع غزة.

وجديد الأنباء ما قالته القناة 12 الإسرائيلية من أن تل أبيب تجري اتصالات مع 4 دول إضافة إلى إقليم “أرض الصومال” الانفصالي لمحاولة تهجير الفلسطينيين. وزعمت أن الدول التي تجري إسرائيل اتصالات معها هي “إندونيسيا، وليبيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وإقليم أرض الصومال”.

وتتمسك إسرائيل بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة قسريا، لكنه يواجه رفضا فلسطينيا وعربيا، وإسلاميا، ودوليا واسعا. وتتالت أمس المواقف المنددة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن رؤيته لإسرائيل الكبرى. واستنكرت اليمن وعمان والكويت والعراق الخميس هذه التصريحات، فضلا عن منظمة التعاون الإسلامي.

وفي ملف الحرب على غزة، قال نتنياهو أمس إنه جرى الاتفاق في المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر على مبادئ لإنهاء الحرب في غزة، تشمل 5 مبادئ أساسية، هي نزع سلاح “حماس” وإعادة “المختطفين” والسيطرة على غزة وإقامة سلطة من دون “حماس” أو السلطة.

وتزامن ذلك مع عودة رئيس الموساد دافيد برنياع من العاصمة القطرية الدوحة، التي زارها في إطار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة “حماس” لتهدئة في القطاع.

وأكد موقع “أكسيوس” أن برنياع أكد خلال اجتماعاته في قطر أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر “الكابينت” باحتلال قطاع غزة كاملا “ليس خدعة أو حربا نفسية”.

فلسطينيا، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، على ضرورة تسليم جميع الفصائل الفلسطينية أسلحتها للسلطة الوطنية، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية يجب أن تعتمد على نظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد.

أما في غزة، فصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها على مناطق التوغّل البري، خصوصا في المدينة، وارتكبت عدة مجازر لإجبار سكان الأحياء المهدَّدة بالنزوح على الإخلاء القسري.

وقالت مصادر طبية إن 26 شهيداً ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة مُنذ فجر الخميس، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ودعت 102 منظمة دولية إسرائيل إلى “وقف استخدام المساعدات سلاحا في غزة”، وسط تفاقم التجويع المتعمّد منذ آذار/ مارس الماضي.

وعرضت وكالة “الأونروا” صورة قاتمة للوضع الإنساني في غزة، مؤكدة استنادًا إلى بيانات مؤسسات دولية، وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع، فضلًا عن وجود أكثر من 40 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا جراء القصف، وما لا يقل عن 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم.

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الطوارئ للغرف التجارية في قطاع غزة عائد أبو رمضان لـ “القدس العربي” إن الدخول الكافي للمساعدات إلى القطاع سيحدّ من سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وردا على بعض الدعوات الصادرة عن لجنة الطوارئ التي تدعو لفتح معبر رفح، قال “نحن لم نطلب من مصر فتح معبر رفح، بل طالبنا بفتح جميع المعابر المغلقة من قبل إسرائيل”، مشيرا إلى أن ذلك هو مسؤولية دولية، كما هي مسؤولية مكافحة عصابات السرقة التي تدعمها إسرائيل.