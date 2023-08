مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب يدخل مرحلته الثانية- (تغريدات)

الرباط- “القدس العربي”:

كشفت مصادر رسمية، أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، الذي سيربط إفريقيا بأوروبا، يمضي قُدماً بخطوات مؤكدة، حيث تجري الآن المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية للمشروع، لا سيما على المستويين الهندسي والفني، قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالاستثمار والتنفيذ الفعلي في 2024.

Happening Now: The 1st Steering Committee meeting of ECOWAS-NNPC Limited-ONHYM and other stakeholders on the development of a Unique Gas Project.

Here is a video of all you need to know about the Nigeria-Morocco Gas Pipeline Project. pic.twitter.com/H3Kd5ukJsc

— NNPC Limited (@nnpclimited) June 16, 2023