مشروع علاقة جنسية مع فتاة قاصر يفجر فضيحة في مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط- (تدوينات)

الرباط – “القدس العربي”:

قررت ثانوية “ديكارت” التابعة للبعثة الفرنسية في الرباط، طرد أستاذ على خلفية فضيحة جنسية تورط فيها مع تلميذة قاصر، بعد ضبط مراسلات موجهة إلى الطفلة من طرفه.

قرار المؤسسة لم ينه حالة الصدمة في وسط آباء وأولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالثانوية المذكورة، بل شملت الصدمة عددا من المغاربة وعبّروا عنها في تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بعضهم نشر الخبر بالتفاصيل.

ووفق ما كتبه “المركز المغربي للصحافة والإعلام” ونشره على صفحته بالفيسبوك، فإنها “فضيحة مروعة” تتمثل في “اعتداء جنسي على تلميذة” لا يتعدى عمرها 14 عاما، وذلك “بعد تسريب محادثات جرت بين التلميذة والأستاذ المشتبه به على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من حذف هذه المحادثات فيما بعد، إلا أنه تم تداولها على نطاق واسع”.

وأضاف المركز المذكور في تدوينته، أنه في تلك “المحادثات، كان الأستاذ يطلب بشكل صريح من التلميذة معلومات شخصية ويقدم اقتراحات جنسية غير مقبولة من قبيل (ما هو مقاس حمالة صدرك)، وغيرها من العبارات”. وتابع أن الأستاذ اقترح على التلميذة اللقاء بها خارج المدرسة (غدا بين الساعة الثانية والخامسة مساء)، لتسأله التلميذة (أين؟)، فأجابها في سيارته، لتوافق في الأخير بقولها (حسنا)”.

وسارعت إدارة المؤسسة التعليمية إلى التدخل باتخاذ إجراءات فورية منها “طرد الأستاذ المشتبه به”، كما عمم مدير المدرسة “بيانًا يؤكد فيه القرار النهائي بطرد الأستاذ بناءً على تبادله رسائل غير مقبولة مع التلميذة”.

وفي البيان المنشور على عدد من الصفحات، عبّر مدير ثانوية ديكارت، عن تضامن المؤسسة مع الضحية وعائلتها، مؤكدًا أن الإدارة ستتعامل بجدية مع هذا الحادث الصادم”، مشددا على أن الأستاذ المعني بالفضيحة الأخلاقية لم يعد جزءًا من العاملين في المدرسة وأنهم يتعاونون بشكل وثيق مع عائلة التلميذة لدعمها في هذه الفترة الصعبة”.

على صعيد آخر، فوجئت أسر تلاميذ يتابعون دراستهم في مؤسسة “صوفي جيرمان” التابعة للبعثة الفرنسية، بإقدام مدرسة للغة الإسبانية على تقديم درس أطفال في المستوى الثالث اعدادي، يشجع على المثلية الجنسية، وهو ما واجهه الآباء بالاستنكار والرفض لمثل هذه الدروس، ويتوقع متابعون أن تتصاعد حدة النقاش والجدل بخصوص هذه القضية.