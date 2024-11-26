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مشروع قانون بريطاني لحظر التدخين وتقنين السجائر الإلكترونية

26 - نوفمبر - 2024

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لندن: من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان البريطاني على مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، الذي يهدف إلى منح الأطفال والشباب الحماية اللازمة لتجنب “حياة مكبلة بالإدمان”، بحسب ما صرح به وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ.

وقال ستريتينغ إن عدد الأطفال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية “يتزايد بمعدل مقلق”، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وينص مشروع القانون على منع أي شخص ولد بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2009 من التدخين قانونيا من خلال رفع تدريجي للسن القانونية لشراء التبغ.

كما يفرض قيودا على النكهات المميزة للسجائر الإلكترونية، ويعتزم مراجعة تصميم عبواتها للحد من جاذبيتها للأطفال والشباب.

ويتضمن التشريع حظرا كاملا للإعلانات والرعاية المتعلقة بالسجائر الإلكترونية، بما في ذلك العروض المرئية للأطفال والشباب على الحافلات، وفي دور السينما، ونوافذ المحلات، ليصبح ذلك متوافقا مع القيود الحالية على التبغ.

(د ب أ)

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