مشروع قانون في “إلينوي” يجعلها أول ولاية أمريكية تصنف العرب ضمن فئة سكانية خاصة

شيكاغو- “القدس العربي”: ستكون إلينوي أول ولاية أمريكية تحصي الأمريكيين العرب عند جمع البيانات العامة بعد أن وقع الحاكم جي بي بريتزكر التشريع يوم الجمعة.

ومع سن مشروع القانون ليصبح قانونًا، سيتم الاعتراف بشكل منفصل بالأمريكيين العرب والأقليات من الشرق الأوسط حيث ينشئ التشريع فئة “الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا” في بيانات الولاية.

وقال راعي مشروع القانون، عبد الناصر رشيد، النائب الديمقراطي عن شيكاغو، في بيان، إن ” هذه المعلومات ستسمح بفهم أشمل للتجربة التي تواجهها مجتمعاتنا وستعطينا الأدوات التي نحتاجها لتطوير سياسات أفضل”.

وسيتطلب التعديل من الوكالات تضمين فئة “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” بالإضافة إلى الأمريكيين البيض أو السود أو الأفارقة أو الهنود الأمريكيين أو سكان ألاسكا الأصليين أو الآسيويين أو سكان هاواي الأصليين أو غيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ عند الإبلاغ عن البيانات الإحصائية حول الفئات العرقية أو العرقية.

وسيتم استخدام البيانات التي تم جمعها لإعلام البرامج المحلية والتمويل والسياسة.

وسيدخل المتطلب حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025.

وقد تم الإبلاغ لسنوات عن التأثير المدمر للبيانات التي لم يتم جمعها على هذه المجموعة، خاصة أثناء جائحة كوفيد- 19 على الرغم من أن العرب كانوا من بين أولئك الذين يموتون بمعدلات عالية في إلينوي.

وذكر ت “شبكة سي بي إس 2” أن وكالات المدن والولاية لم يكن لديها فئة منفصلة تتبع هذه المعلومات كما تفعل مع المجموعات الأخرى، لذلك، كافحت المنظمات للحصول على تمويل للموارد.

وتم التأكيد، أيضًا، على الحاجة إلى فئة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دراسة حديثة من جامعة إلينوي في شيكاغو.

وكشفت الدراسة بالتفصيل كيف يعاني الأمريكيون العرب في جميع أنحاء شيكاغو من التمييز وعدم المساواة في جميع مجالات الحياة.

وأكدت إن هذه المجموعة لا تخدمها المنظمات والوكالات الحكومية.