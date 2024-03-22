سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل الأونروا

22 - مارس - 2024

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واشنطن:  كشف الكونغرس الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وهذا الإجراء مدرج في نص الميزانية الواقع في أكثر من ألف صفحة والذي يجب اعتماده قبل نهاية الأسبوع لتجنب شلل مؤسسات حكومية فدرالية.

وقد علقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023 بعد نشر أكاذيب إسرائيلية بشأن الوكالة وحماس.

ومنذ ذلك الحين، استأنفت بلدان عدة صرف مساهماتها.

وقوبلت خطة حظر التمويل الأمريكي للأونروا بانتقادات حادة من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي. وقال النائب التقدمي رو خانا على منصة إكس “سأصوت ضد مشروع القانون هذا الذي يحظر المساعدات للأطفال الذين يتضورون جوعا في غزة”.

وتحذّر الأمم المتحدة من أن الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 22, 2024 الساعة 4:17 ص

    عليهم اللعنة عصابة الكونغرس الأمريكي الصهيوني اليهودي يا دودي ✌️🇵🇸✌️🇵🇸

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 22, 2024 الساعة 6:21 ص

    قالوا حتى مارس 2025 يعني ستستمر الحرب عامين كاملين يا اب العينين حسب تخطيطات عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸✌️🇵🇸🇵🇸✌️

    رد

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