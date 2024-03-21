مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل وكالة الأونروا

واشنطن: كشف الكونغرس الأمريكي الخميس عن مشروع قانون يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة حماس.

وهذا الإجراء مدرج في نص الميزانية المكون من أكثر من ألف صفحة والذي يجب اعتماده قبل نهاية الأسبوع لتجنب شلل مؤسسات حكومية فدرالية.

يدور جدل بشأن الأونروا منذ اتهمت إسرائيل في نهاية كانون الثاني/يناير 12 من موظفيها البالغ عددهم حوالى 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

إثر الاتهامات، علقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، استأنفت بلدان عدة صرف مساهماتها.

وأدت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 31700 شخصا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وتحذّر الأمم المتحدة من أن الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة.

(أ ف ب)