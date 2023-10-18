سياسة | دولي

مشروع قرار برازيلي لهدنة إنسانية في غزة يطيح بـ فيتو الولايات المتحدة 

منذ ساعة واحدة

عبد الحميد صيام
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الأمم المتحدة- “القدس العربي”: فشل مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الأربعاء للمرة الثانية في اعتماد مشروع قرار تقدمت به البرازيل يوم الإثنين الماضي يدعو أساسا إلى هدنة إنسانية  في غزة وإسرائيل. وقد صوت مع القرار 12 عضوا، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، وبالتالي لم يعتمد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة- العضو الدائم بالمجلس- حق النقض (الفيتو).

ومشروع القرار يدين الأعمال الإرهابية ويعتبرها غير مبررة ويشير بالإسم إلى حركة حماس وما قامت به يوم 7 أكتوبر 2023، كما يدين استهداف المدنيين واحتجاز الرهائن ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن من المدنيين. 

 كما يدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، ويشجع إنشاء ممرات إنسانية وغير ذلك من المبادرات، ويدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.  

ويحث جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

وفي بداية الجلسة، صوت أعضاء مجلس الأمن على تعديلين مقدمين من روسيا بشأن مشروع القرار البرازيلي.

 صوت الأعضاء على كل من التعديلين على حدة لكنهما لم يُعتمدا لعدم حصولهما على العدد المطلوب من الأصوات. والتعديل الأول يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني وليس إلى هدنة والتعديل الثاني يدين استهداف المدنيين بدون ذكر لحركة حماس.

وكان مجلس الأمين قد فشل يوم الإثنين الماضي في اعتماد  مشروع قرار روسي، مدعوم من عدد من الدول العربية، بشأن التصعيد في غزة وإسرائيل بسبب عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة وهي تسعة أصوات إيجابية حيث حصل مشروع القرار على خمسة أصوات فقط وعارضه أربعة منهم الولايات المتحدة الأمريكية مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت.

المشروع الروسي كان يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار بشكل فوري ودائم، ويدين كل أعمال العنف والعدائيات الموجهة ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى تأمين إطلاق سراح الأسرى وتوفير وتوزيع المساعدة الإنسانية بدون عوائق وخلق الظروف المواتية للإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

 

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  1. يقول وزني الثبتة:
    أكتوبر 18, 2023 الساعة 5:27 م

    هل يملك العرب فيتو ورقة مقدراتها النفطية بوجه ذلك القرار ؟

    رد

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