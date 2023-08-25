مشروع قرار في الكونغرس لعزل وزير الدفاع الأمريكي بسبب “فوضى” الانسحاب من أفغانستان

واشنطن- “القدس العربي”: قدم النائب اليميني المتطرف كوري ميلز (جمهوري من فلوريدا) مواد مساءلة يوم الجمعة ضد وزير الدفاع لويد أوستن، متهمًا رئيس البنتاغون بتجاهل المعلومات الاستخبارية الرئيسية والمضي قدمًا في انسحاب فوضوي أدى إلى مقتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكية .

وقدم ميلز رسميًا قرار عزل أوستن قبل يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية لوفاة أفراد الخدمة.

وقال ميلز في بيان: “تجاهل مسؤولون في هذه الإدارة بشكل صارخ المعلومات التي تفيد بأن الأمريكيين والشركاء في كابول سُيتركون في طريق الخطر ما لم تصحح الولايات المتحدة مسار انسحابنا”.

وتابع “ونتيجة لذلك، قُتل ما يقرب من 200 شخص، من بينهم 13 جنديًا أمريكيًا، عند بوابة آبي في كابول بأفغانستان قبل عامين”.

وأضاف “بسبب هذا التقصير الواضح في أداء الواجب، أقدم اليوم مواد عزل وزير الدفاع لويد أوستن”.

وقُتل أفراد الخدمة الأمريكية وعشرات الأفغان في 26 أغسطس 2021، عندما هاجم انتحاريان بوابة آبي جيت في مطار كابول.

يقول القرار الذي قدمه ميلز إن أوستن متورط في “جرائم وجنح كبيرة” لفشله في التخطيط بشكل صحيح للانسحاب على الرغم من وجود ثمانية أشهر على الأقل مقدمًا. كما انتقد النائب عن ولاية فلوريدا أوستن بسبب “العمى الاستراتيجي والأخلاقي” من خلال إجباره على التراجع السريع الذي فشل في حماية حياة الأمريكيين والأفغان.

وأشار ميلز إلى انسحاب أمريكي فوضوي من مطار باغرام في يوليو/تموز 2021. وترك الأمريكيون القوات الأفغانية مسؤولة عن المنشأة العسكرية دون إخطار القائد الجديد.

وعندما سيطرت حركة طالبان على القاعدة في أغسطس/آب، أطلقت سراح آلاف السجناء، بمن فيهم عبد الرحمن اللوغري، أحد الانتحاريين في بوابة آبي.