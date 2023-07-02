مشروع لمد خط أنابيب غاز ثالت لحقل ليفياثان البحري الإسرائيلي

■ القدس – وكالات: قال الشركاء في مشروع استغلال الغاز في حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي أمس الأحد إنهم وافقوا على استثمار 568 مليون دولار لبناء خط أنابيب ثالث سيسمح بزيادة إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي.

وبدأ حقل ليفياثان، وهو حقل بحري يضم احتياطيات ضخمة، الإنتاج في نهاية عام 2019، وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً تباع إلى إسرائيل ومصر والأردن. ويهدف خط الأنابيب الجديد إلى تعزيز القدرة على تصدير كميات كبيرة لأوروبا التي تسعى لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

وسيربط خط الأنابيب الثالث البئر، الواقعة في المياه العميقة في شرق البحر المتوسط قبالة حيفا، بمنشأة إنتاج على بعد حوالي 10 كيلومترات من الشاطئ. وذكر الشركاء أن من المقرر أن يبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2025، عندما يقفز الإنتاج في ليفياثان إلى 14 مليار متر مكعب سنوياً من 12 مليار متر مكعب.

ويضم الكونسورتيوم الذي يُشغِّل حقل ليفياثان شركات «شيفرون» الأمريكية و»نيوميد» و»ريشيو إنِرجيز» الإسرائيليتين. ويزود المشروع حالياً إسرائيل ومصر والأردن بالغاز، وهناك خطط لبيع الغاز إلى أوروبا أيضاً.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوميد» التي تمتلك حقوق استغلال أكثر من 45% من الحقل «إن توسيع الطاقة الإنتاجية والتسييل المستقبلي عبر منشأة تسييل مخصصة سيسمح لنا بتوريد المزيد من الغاز الطبيعي إلى الأسواق المحلية والإقليمية وقريباً جداً أيضاً للسوق العالمية». اكتُشف الحقل المتوسطي عام 2010 على بعد حوالي 130 كيلومترا غرب مدينة حيفا، ويحتوي على موارد قابلة للاستغلال تقدر بنحو 605 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق مجموعة الشركات الإسرائيلية الأمريكية المشغّلة. وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في مياه إسرائيل التي تنتج أيضاً الغاز من حقلي تمار وكاريش البحريين.

وبدأ استغلال الحقل عام 2019، ويتم تصدير إنتاجه إلى الأردن ومصر، كما يزوّد السوق المحلية الإسرائيلية.

ومن المتوقع في الأجل الطويل أن يصل إنتاج حقل ليفياثان إلى حوالي 21 مليار متر مكعب في السنة. وأعلنت المجموعة المُشغِّلة للحقل عن خطط لإنشاء محطة عائمة لتسييل الغاز قبالة الساحل الإسرائيلي بقدرة سنوية تبلغ حوالي 4.6 مليون طن أو 6.5 مليار متر مكعب.

وقال إيغال لانداو، الرئيس التنفيذي لشركة «ريشيوإنِرجيز»، أن حجم الطلب القياسي المسجل العام الماضي استمر حتى الربع الأول، مشيراً أن هناك فرصة متاحة كذلك لزيادة التصدير إلى الأردن، وقال «نستكشف حالياً خيار تحديث البُنية التحتية للنقل في الأردن لنقل كميات غاز إضافية إلى أسواق في الأردن ومصر».

وارتفعت أسهم شركة «ريشيو» 1.4 في المئة في بورصة تل أبيب بعد الإعلان وزادت أسهم شركة «نيوميد» 0.7 في المئة.