صفارات الإنذار تدوي على متن السفينة “مادلين” المتجهة إلى غزة بعد محاصرتها من القوارب الحربية الإسرائيلية

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن تحالف أسطول الحرية أن صفارات الإنذار دوت على متن السفينة “مادلين” أثناء توجهها إلى قطاع غزة، مما دفع الطاقم إلى قرع جرس الإنذار وتجهيز سترات النجاة استعداداً لاحتمال اعتراض السفينة.

وأكد التحالف في بيان أن هذه الإجراءات جاءت في ظل مؤشرات على اقتراب خطر محتمل، في وقت بثت فيه النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، التي كانت على متن السفينة، صوراً للحظة انطلاق صفارات الإنذار. وعلقت حسن بقولها: “إنهم هنا”، في إشارة على ما يبدو إلى اقتراب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتراض السفينة.

وفي واشنطن، دعت البرلمانية الديمقراطية رشيدة طليب، إلى جانب عشرة مشرّعين أمريكيين تقدّميين، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ضمان سلامة سفينة “مادلين” المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تحمل مساعدات إنسانية عاجلة وتقلّ 12 راكبًا مدنيًا في مهمّة إنسانية.

وفي رسالة وجهتها طليب إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، جاء فيها: “نكتب إليكم لنحثكم على بذل كل ما في وسعكم لضمان سلامة السفينة وركابها المدنيين غير المسلحين، وإنجاح مهمتها السلمية والإنسانية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة”.

I’m leading a letter to the Trump Administration demanding safe passage for the @GazaFFlotilla to deliver humanitarian aid and food to Gaza. Any interception or attack on this crew is a violation of international law. pic.twitter.com/2wMyMpBveJ — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 6, 2025

وأشار المشرّعون إلى أن مخاوفهم تنبع من “تاريخ الحكومة الإسرائيلية في استخدام القوة العسكرية المميتة لمنع وصول سفن المساعدات إلى غزة”. واستشهدوا بحادثة عام 2010 عندما هاجمت القوات الإسرائيلية سفينة “مافي مرمرة”، ما أدى إلى مقتل تسعة نشطاء، بينهم مواطن أمريكي، إضافة إلى وفاة راكب عاشر متأثرًا بجراحه لاحقًا. كما تعرضت سفينة “الضمير” لهجوم بالطائرات المسيّرة في مايو/ أيار الماضي قبالة سواحل مالطا.

وكان طاقم “مادلين” قد أطلق إشارة استغاثة في الرابع من يونيو/ حزيران، مع تحليق طائرات مسيّرة فوق السفينة. وفي تعليقه على الرحلة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي ديفرين، إن “الجيش مستعد للتحرك على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة البحرية”، مضيفًا: “سنتصرف وفقًا لذلك”، حسبما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست.

واعتبر النواب الأمريكيون أن “أي هجوم على السفينة أو طاقمها المدني يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، وأضافوا: “في ظل تقاعس الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي عن استخدام نفوذهم الهائل لإنهاء هذا الحصار، يمثل النشطاء على متن مادلين نموذجًا للإنسانية والتضامن”.

وتحمل السفينة موادًا أساسية تشمل الأرز والدقيق والأدوية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أكثر من 600 يوم من القصف الإسرائيلي، ويواجه فيه السكان خطر المجاعة بعد حصار شامل للمساعدات استمر لشهرين، وتم تخفيفه فقط في مايو/ أيار تحت ضغط دولي، لكن دخول المساعدات ما زال محدودًا بشدة.

وبحسب كومن دريمز، فإن من بين ركاب السفينة عضو البرلمان الأوروبي ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن، والناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، وهي مشاركة أثارت تهديدات من شخصيات يمينية، بينها السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي كتب على وسائل التواصل: “نأمل أن تجيد غريتا وأصدقاؤها السباحة!”.

ENGLISH BELOW ✊ Plus de 200 députés de toute l’Europe s’unissent pour adresser cette lettre ouverte aux autorités israéliennes, leur demandant de : ⁃ Garantir la sécurité de toutes les personnes à bord du Madleen ;

⁃ Permettre au navire un passage sûr et sans entrave vers… pic.twitter.com/HiqioRPLxU — Rima Hassan (@RimaHas) June 7, 2025

وقد انتقدت طليب وزملاؤها هذه التهديدات، معتبرين إياها “أمرًا خطيرًا ومقلقًا، خصوصًا أنها صدرت عن مسؤولين أمريكيين منتخبين يطلقون (نكاتًا) تهدد بالعنف ضد مدنيين”.

وحثت الرسالة وزير الخارجية على “مراقبة رحلة السفينة وردع أي أعمال عدائية محتملة”، مشددة على ضرورة معالجة “جذر المشكلة” والمتمثل في “الحصار الإسرائيلي الوحشي والتجويع الجماعي لسكان غزة”، مع الدعوة إلى “إنهاء الحصار فورًا، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط، وفرض وقف دائم لإطلاق النار”.

وقد وقّع على الرسالة إلى جانب طليب كل من: ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وإلهان عمر، وبراميلا جايابال، وغريغ كاسار، وديليا راميريز، وأيانا بريسلي، ومارك بوكان، وآل غرين، وخيسوس “تشوي” غارسيا، وسمر لي.

وفي السياق ذاته، كتبت السيناتورة الإيرلندية لين روان: “ينبغي أن تتركز أنظار العالم على أسطول الحرية، لأن حياة هؤلاء النشطاء تعتمد على ذلك. إنهم يخاطرون بحياتهم لتسليط الضوء على الوحشية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة”.

ويوم السبت، وقّع أكثر من 200 نائب في برلمانات أوروبية رسالة موجهة إلى إسرائيل تطالبها بضمان سلامة جميع أفراد طاقم “مادلين”، والسماح بدخول السفينة إلى غزة بشكل آمن، وإيصال المساعدات، ورفع الحصار بالكامل.

وكتب النواب الأوروبيون: “العالم يراقب. وهذه فرصة لإظهار احترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان.”

وبحسب تصريح للناشطة الحقوقية الألمانية ياسمين أكار لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن السفينة باتت قبالة السواحل المصرية، وأضافت: “نحن بخير جميعًا”. وفي تصريح منفصل، دعت ريما حسن حكومات العالم إلى “ضمان مرور آمن لأسطول الحرية”.