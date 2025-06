صفارات الإنذار تدوي على متن السفينة “مادلين” المتجهة إلى غزة بعد محاصرتها من القوارب الحربية الإسرائيلية

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن تحالف أسطول الحرية أن صفارات الإنذار دوت على متن السفينة “مادلين” أثناء توجهها إلى قطاع غزة، مما دفع الطاقم إلى قرع جرس الإنذار وتجهيز سترات النجاة استعداداً لاحتمال اعتراض السفينة.

وأكد التحالف في بيان أن هذه الإجراءات جاءت في ظل مؤشرات على اقتراب خطر محتمل، في وقت بثت فيه النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، التي كانت على متن السفينة، صوراً للحظة انطلاق صفارات الإنذار. وعلقت حسن بقولها: “إنهم هنا”، في إشارة على ما يبدو إلى اقتراب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتراض السفينة.

وفي واشنطن، دعت البرلمانية الديمقراطية رشيدة طليب، إلى جانب عشرة مشرّعين أمريكيين تقدّميين، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ضمان سلامة سفينة “مادلين” المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تحمل مساعدات إنسانية عاجلة وتقلّ 12 راكبًا مدنيًا في مهمّة إنسانية.

وفي رسالة وجهتها طليب إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، جاء فيها: “نكتب إليكم لنحثكم على بذل كل ما في وسعكم لضمان سلامة السفينة وركابها المدنيين غير المسلحين، وإنجاح مهمتها السلمية والإنسانية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة”.

I’m leading a letter to the Trump Administration demanding safe passage for the @GazaFFlotilla to deliver humanitarian aid and food to Gaza. Any interception or attack on this crew is a violation of international law. pic.twitter.com/2wMyMpBveJ

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 6, 2025