مشعل: الأقصى يواجه خطرا كبيرا والاحتلال يريد ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن

غزة- “القدس العربي”:

قال خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، إن المسجد الأقصى يواجه خطرا كبيرا، بسبب إجراءات دولة الاحتلال، التي أكد أنها تريد اختراق الأمة عربية، والهيمنة عليها، واستهداف خيراتها واستقلالها.

وأكد مشعل في كلمة له خلال مهرجان الأقصى الثاني والعشرين المقام في الأردن، والذي حمل عنوان “إنما الأقصى عقيدة” أن “الاحتلال نقل الصراع إلى قلب فلسطين، لذلك علينا جميعا أن ننقل الصراع نقلة جديدة، وأن نسطر هذه المرحلة بصفحات من نور كما سطرها صلاح الدين وقطز وعمر بن الخطاب”.

وأكد مشعل في كلمته التي ألقاها عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، ونقلها موقع حركة حماس، أن حكومة الاحتلال الحالية تعد “الحكومة الأشد تطرفا في تاريخ الكيان”، لافتا إلى أن هذه الحكومة بمكوناتها تستعجل “حسم الصراع” على الضفة والقدس والأقصى.

وقال: “مخطط الاحتلال في الضفة الغربية ليس تسريع الاستيطان، بل تهجير أهلها، فالصهاينة لا يرون لأهل فلسطين وطنا فيها، بل يرون أن وطنهم في الأردن كما قال الوزير المتطرف سموتريتش في باريس قبل شهور”.

وأضاف: “الاحتلال يستهدف أمتنا جميعا، وفي القلب منها فلسطين والأردن”.

وشدد في ذات الوقت على ضرورة مواجهة خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من الضفة المحتلة، خاصة وأن الخطط التي توضع لم تعد مجرد خطط استيطان، بل خطط تهجير.

وأشار إلى أن الاحتلال يريد أن يحسم المعركة على القدس باستكمال تهويدها والسيطرة السياسية والدينية عليها، وكذلك حسم المعركة على الأقصى.

وقال: “المسجد الأقصى اليوم في قلب الخطر الذي يكاد يحدق به تدنيسا واقتحاما، إلى جانب مخططات تقسيمه أو هدمه”.

وأضاف: “المقاومة في فلسطين عند حسن الظن بها، وفي موضع الرهان عليها، فمعركة الأقصى هي معركة شرف ودين وعروبة ومصير”.

وأكد أن الأمة العربية والإسلامية كانت دائما عند حسن الظن بها، “فهي لا تصبر على الضيم ولا تصبر على الغزاة”.

وقال: “الأمة قدمت صفحات مشرقة في الدفاع عن فلسطين، وفي الأردن، هناك شهداء الجيش الأردني في معركة الكرامة وفي حربي 48 و67، ولا يزالون حاضرين”.

وأشار أيضا إلى أن الحاضنة المقدسية مع أهالي مناطق 1948 “تعتبر معركة الأقصى هي معركتهم المصيرية”.