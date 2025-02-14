سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مشكلة فنية في طائرة وزير الخارجية الأمريكي تقطع رحلته إلى ميونيخ والشرق الأوسط

14 - فبراير - 2025

روبيو عند عودته إلى قاعدة أندروز بعد تعرّض الطائرة لمشكلة ميكانيكية. 13 فبراير 2025. رويترز

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واشنطن: اضطرّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن يعود أدراجه إلى الولايات المتحدة، الخميس، بسبب مشكلة ميكانيكية في طائرته، بعد أن كان قد توجه إلى ألمانيا، في ثاني رحلة له إلى الخارج، وفق ما أعلنت وزارته.

وكان مقرراً أن يحضر روبيو مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، وأن يجري بعد ذلك جولة في الشرق الأوسط. لكن طائرته عادت أدراجها فجأة باتجاه قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن، وفقاً لصحافي في وكالة فرانس برس كان يرافقه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس: “واجهت الطائرة التي يسافر فيها الوزير روبيو مشكلة ميكانيكية”.

وأضافت: “عادت الطائرة أدراجها، وتتجه إلى قاعدة أندروز الجوية. يعتزم وزير الخارجية مواصلة رحلته إلى ألمانيا والشرق الأوسط على متن طائرة أخرى”.

ومن المقرر أن ينضم روبيو إلى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في ميونيخ لعقد اجتماع، الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويعاني وزراء الخارجية الأمريكيون بانتظام مشكلات ميكانيكية في طائراتهم التي أصبحت قديمة.

(أ ف ب)

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  1. يقول Abdallah Hadjali:
    فبراير 14, 2025 الساعة 5:40 ص

    هذا أقذر رجل رأيته

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  2. يقول صحفي استقصائي:
    فبراير 14, 2025 الساعة 8:58 ص

    الطائرة الثانية لن تكون افضل من الطائرة الأولى التي عادت أدراجها إلى المطار

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  3. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 14, 2025 الساعة 6:02 م

    ههه أمريكا تتهاوى يا سادة يا كرام بفعل الفساد المستشري في إمبراطورية الفساد والكساد والحروب و الشرور أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸😎☝️

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