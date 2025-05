مشكلة فنية في طائرة وزير الخارجية الأمريكي تقطع رحلته إلى ميونيخ والشرق الأوسط

واشنطن: اضطرّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن يعود أدراجه إلى الولايات المتحدة، الخميس، بسبب مشكلة ميكانيكية في طائرته، بعد أن كان قد توجه إلى ألمانيا، في ثاني رحلة له إلى الخارج، وفق ما أعلنت وزارته.

وكان مقرراً أن يحضر روبيو مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، وأن يجري بعد ذلك جولة في الشرق الأوسط. لكن طائرته عادت أدراجها فجأة باتجاه قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن، وفقاً لصحافي في وكالة فرانس برس كان يرافقه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس: “واجهت الطائرة التي يسافر فيها الوزير روبيو مشكلة ميكانيكية”.

