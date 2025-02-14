مشكلة فنية في طائرة وزير الخارجية الأمريكي تقطع رحلته إلى ميونيخ والشرق الأوسط

روبيو عند عودته إلى قاعدة أندروز بعد تعرّض الطائرة لمشكلة ميكانيكية. 13 فبراير 2025. رويترز

واشنطن: اضطرّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن يعود أدراجه إلى الولايات المتحدة، الخميس، بسبب مشكلة ميكانيكية في طائرته، بعد أن كان قد توجه إلى ألمانيا، في ثاني رحلة له إلى الخارج، وفق ما أعلنت وزارته.

وكان مقرراً أن يحضر روبيو مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، وأن يجري بعد ذلك جولة في الشرق الأوسط. لكن طائرته عادت أدراجها فجأة باتجاه قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن، وفقاً لصحافي في وكالة فرانس برس كان يرافقه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس: “واجهت الطائرة التي يسافر فيها الوزير روبيو مشكلة ميكانيكية”.

Yikes. Everything is breaking under Trump. Even Marco Rubio’s plane. pic.twitter.com/AkrfTgmeTS — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) February 14, 2025

وأضافت: “عادت الطائرة أدراجها، وتتجه إلى قاعدة أندروز الجوية. يعتزم وزير الخارجية مواصلة رحلته إلى ألمانيا والشرق الأوسط على متن طائرة أخرى”.

ومن المقرر أن ينضم روبيو إلى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في ميونيخ لعقد اجتماع، الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويعاني وزراء الخارجية الأمريكيون بانتظام مشكلات ميكانيكية في طائراتهم التي أصبحت قديمة.

(أ ف ب)