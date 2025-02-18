مشهدية أردنية و«جيش متقاعدين»… «جلسة رفاق السلاح»: التهجير اعتداء و«النخوة» ترد على ترامب

عمان- «القدس العربي»: المختصر المفيد للحاصل الجمعي في تفكير الأردنيين مرحلياً، يقدمه باختصار في رسالة عبر تغريده إلكترونية، عضو البرلمان الأسبق والإعلامي المعروف الدكتور عساف الشوبكي.

الشوبكي وجه رسالتين: الأولى إلى “الأعداء”، والأخرى إلى من سماهم “المسؤولين في الدولة”.

الرسالة الأولى قد تكون الأهم، وفيها يقول صاحبها باختصار: “الأردنيون بطبعهم شجعان ومقاتلون، وكلهم يمكنهم التحول إلى يمين متطرف إذا ما أصر العدو الغاشم المتغطرس على الاعتداء على وطنهم”. مهم في الواقع تفسير الشوبكي لمفردة “الاعتداء”، فقد اعتبر تهجير الشعب الفلسطيني وإضاعة حقوقه والإساءة للمؤسسة هو المساس بكرامة الأردنيين وهو الاعتداء.

للتذكير، أفاد الشوبكي بوجود جيش احتياطي شجاع ومدرب يمثل خزاناً كبيراً، وهو جيش المتقاعدين العسكريين.

في الأثناء، قفزت فكرة الاشتباك العسكري والجاهزية له فجأة وسط الأردنيين بعدما باتت فيما يبدو الحاجة ملحة سياسياً لإعادة التأكيد على تصنيف تهجير الفلسطينيين باعتباره اعتداء مباشراً على الشعب والنظام في الأردن.

هنا بات واضحاً تماماً أن المناخ الوطني يتأثر بالرسائل المهمة التي وجهها الملك عبد الله الثاني، عصر الإثنين، لشعبه وللخارج وهو يلتقي نخبة من رفاق السلاح القدامى، حيث تعبير ملكي عن الجاهزية لارتداء “الفوتيك”، وهو الزي العسكري، وحيث -لاحقاً- مناخات تحفيز لشريحة المتقاعدين العسكريين الذين طرح بعضهم فوراً أمام الكاميرات مقاربة تقول “جاهزون بانتظار الأوامر، سيدي”.

ذلك المنحى الإعلامي الوطني رسالة سياسية بامتياز بالتأكيد، تكمل القناعة العامة بأن الأردن -كما يصف البرلماني العريق خليل عطية في نقاش مع “القدس العربي”- جاهز قيادة وجيشاً وشعباً، للتصدي لمؤامرة التهجير، فيما الخبير الاستراتيجي والعسكري البارز الجنرال المتقاعد قاصد محمود، كان قد ذكر عبر “القدس العربي” مرتين على الأقل، بأن التهجير خط أحمر وسلاح ذو حدين، وكذلك الحدود.

ما يمكن فهمه من وراء التلويح بالاشتباك العسكري هو: الأردن جاهز تماماً على مستوى الدولة للذهاب إلى أقصى مسافة يمكن أن يتخيلها الأصدقاء والخصوم إذا ما أصرت أي جهات على صناعة فتنة أو أزمة في عمق الأردنيين اسمها التهجير.

وهو أمر كان أول من أشار إليه منذ أكثر من عامين، رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني، الذي بادر لقراءة رسائل “كلّا الملكية الثلاثية” في الماضي باعتبارها تلويحاً بخيارات الاشتباك عسكرياً.

العناني عاد وأكد لاحقا ً لـ “القدس العربي” أن المواقف الملكية في ترسيم الخطوط الحمراء المقبولة والمرفوضة في الاتجاه المرجعي الأردني كانت ولا تزال واضحة.

والمراجع وجدت في اللغط الذي أثارته اقتراحات الرئيس الأمريكي فرصة لإعادة التوصيف والتأكيد على المؤكد.

وبهذا المعنى يمكن قراءة محتوى ومضمون اللقاء الملكي مع المتقاعدين العسكريين في سياق الرسائل الوطنية التي قد تسعى -برأي خبراء كبار- إلى إعادة الترقيم والتسمية، حيث خطاب ونقاش اعتيادي في مسار “النخوة الأردنية” المعروفة بين القائد ونخبه العسكرية الاحتياطية عبر المتقاعدين ينسجم -برأي الباحث الاستراتيجي العسكري الفريق قاصد محمود- مع طبيعة الأردنيين.

الجنرال محمود قرأ المشهد الذي أثار عاصفة من الأضواء وسط الأردنيين باعتباره رسالة بالتأكيد، لكنها من الصنف الذي يعيد تفكيك مشهدية ترامب واشنطن، بلهجة الأردنيين العسكريين المعتادة التي لا تقبل بدورها التأويل.

يضم محمود في نقاش مع “القدس العربي”، صوته إلى القائلين بأن الحوار مع رفاق السلاح هو مشهدية وطنية أردنية تنسجم مع الثقافة الراسخة وسط العسكريين الأردنيين.

الرسالة للخارج طبعاً وليس للداخل فقط؛ لأن المنطوق والمضمون يكرر “لاءات ملكية” معروفة، حيث لا فرصة واقعية -برأي الجنرال محمود لعبور- أو حتى مرور تلك الفرضيات والسيناريوهات الأمريكية التي تقترح أولاً تهجير المزيد من الفلسطينيين، أو لاحقاً وثانياً وجود فرصة لأن يقبل الأردن بذلك.

مستوى التداعيات لإيحاءات الزي العسكري وجلسة المتقاعدين الملكية بقيت وبرزت حتى اليوم الثاني، وستبقى، فيما الخطاب يعيد تكثيف ذاته في نقطة موقف نهائي ومرجعي وقطعي من رفض التهجير، بدلالة أن القيادة الأردنية أعادت التذكير باللاءات ضد التهجير والتوطين والوطن البديل، ومنذ 25 عاماً لم تتغير أو تتبدل الثوابت والخطوط الحمراء، وفقاً لوصف البرلماني عطية.

تحسم الأدبيات هنا مبدئية رفض التهجير بالنسبة لمنطقة يرى الجنرال محمود أنها تتجاوز التوافق الوطني فقط باتجاه ما يسميه بالمبدأ الوطني الأخلاقي الثابت في صوت برزت الحاجة لأن يسمعه الأردنيون مجدداً، كما يسمعه الآخرون في العالم وبدون استبعاد حتى سيناريوهات الاشتباك العسكري عن المعادلة السياسية بعدما غرقت أطراف، بعضها احترفت التشكيك في التكهنات وأحيانا في الإساءة والتشويهات إثر الاستعراض الذي أداره الثلاثاء قبل الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يفترض منطقياً وسياسياً أن الخطاب الملكي المرجعي المكرر يحمل “كلا” الأردنية بعمقها وثقلها إلى لقاءات القمم العربية الوشيكة سواء في الرياض قريباً، أو في القاهرة لاحقاً.

ردة فعل مؤسسة مجلس النواب كانت سريعة بعد ظهر أمس الثلاثاء، حيث انعقد المكتب التنفيذي للمجلس وصرح رئيسه أحمد الصفدي، بأن حديث الملك بمناسبة يوم الوفاء للمحاربين القدامى يستوجب تحرك مؤسسات الدولة للقيام بواجبها، الأمر الذي يبدو تمهيداً لإجراءات تشريعية لاحقة بعنوان التصدي برلمانياً بحزم ودون تهاون لأي إساءة للأردن، كما قال الصفدي.