مشهد غير عادي في مطار فرنسي.. باريس تطلب من جاسوسين صينيين المغادرة.. مراكز شرطة “شبحية” لبكين حول العالم

صورة من الأرشيف لمطار شارل ديغول رواسي شمال باريس- ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: طلبت السلطات الفرنسية من رئيس مركز وزارة أمن الدولة الصينية في باريس- مدير المخابرات الصينية في السفارة الصينية لدى باريس- ونائبه، مغادرة الأراضي الفرنسية لمحاولتهما إعادة أحد مواطني بلادهما قسراً.

من خلال إجراء “اتفاق خاص”، وليس إجراء “شخص غير مرغوب فيه” الأكثر رسمية، وفق ما كشف مصدر في الخارجية الفرنسية لصحيفة “لوموند”، جاء الأمر من الإليزيه، وكان عليه أن يظل سريًا حتى لا يسيء إلى مشاعر نظام بكين.. وحدّدت الخارجية الفرنسية أنه في هذه الحالة تحديدًا، كان الإجراء ”بدون وصفة طبية”.

الصحيفة: شركة بمثابة “مركز شرطة” شبحي، مثل “مراكز” تستخدمها بكين في جميع أنحاء العالم لفرض قانونها، هناك العديد منها في باريس وعلى الأراضي الفرنسية

تتهم باريس المسؤول الاستخباراتي الصيني، على وجه الخصوص، بتدبير محاولة إعادة معارضة سياسية قسراً، في مارس/آذار الماضي. وقد دافعت السلطات الصينية عن سوء الفهم، وبذلت الكثير من الطاقة لإظهار حسن نيتها، على ما تقول صحيفة “لوموند”.

في 22 مارس/آذار، لفت مشهد غير عادي انتباه مديرية شرطة الحدود الوطنية في مطار رواسي- شارل ديغول. فتحت أعين الشرطة، تم تقييد تحرّكات رجل من قبل مجموعة من سبعة أفراد، الذين اقتادوه، رغم مقاومته، نحو بوابات الصعود إلى الطائرة. ووَضَعَ تدخّلُ شرطة الحدود حدّاً لخطة الإعادة القسرية إلى الصين، لينغ هواشان، وهو منشق/معارض صيني، يبلغ من العمر 26 عاماً، والذي تصفه المديرية العامة للأمن الداخلي بأنه “شخص هش نفسياً”.

وبعد التحقيق تبيّن أن الشخص الذي يقود مجموعة الخاطفين ليس سوى رئيس محطة MSE في فرنسا. وهو، مثل جميع ضباط الاتصال في السلك الدبلوماسي، مسجل لدى وزارة الخارجية الصينية، ويحمل جواز سفر رسمياً يضمن له الحصانة الدبلوماسية. ويتمتع نائبه بنفس النوع من الحماية.

عاش لينغ هواشان وحيدًا، وغير مستقر، بالقرب من محطة قطار سان لازار، بعد أن لجأ إلى أوروبا. وهو مستهدف من قبل الصين بسبب “عمل هجومي ضد الرئيس الصيني”، بسبب كتابات مناهضة لشي جين بينغ على الجدران، وإتلاف ملصقات تحمل صورة الأخير.

ويُزعم أيضًا أنه نقل مقالات تنتقد النظام الصيني على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتم استخدام جواز سفره كوسيلة للضغط لنقله إلى المطار، وفق “لوموند”.

ويُزعم أن وثيقة هويته سُرقت من شركة يديرها صينيون بالقرب من محطة سان لازار. ووفقاً للمديرية العامة للأمن والسلامة، فإن هذا المكان سيكون بمثابة “مركز شرطة” شبحي، “مراكز” تستخدمها بكين في جميع أنحاء العالم لفرض قانونها الخاص، وخاصة ضد معارضيها. هناك العديد منها في باريس وعلى الأراضي الفرنسية.

ووفقاً للمديرية العامة للأمن والسلامة، ظل لينغ هواشان، منذ ذلك الحين، خاضعاً “لضغوط من أجهزة المخابرات الصينية”.

وبحسب ما ورد، تلقّى مكالمات هاتفية من أخيه وخالته، تحت تهديد السلطات الصينية، يطلبان منه وقف أنشطته، تتابع صحيفة “لوموند”.

وعلى الرغم من انزعاجهم، فإن احتمال زيارة الدولة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فرنسا، في الفترة من 5 إلى 7 مايو/أيار، دفع السلطات الفرنسية إلى تأجيل طلب مغادرة هذين العميلين السريين الصينيين. وقد طُلب من أجهزة المخابرات الفرنسية أن تمسك ألسنتها.

لوموند: من خلال اختيار إجراء غير رسمي بدل إجراء “الشخص غير المرغوب فيه”، الأكثر رسمية، كانت فرنسا تعتزم إظهار عضلاتها دون أن تقول ذلك

في ذلك اليوم، أحبط لواء مكافحة الجريمة في الدائرة 18 بباريس عملية استهدفت، في منزلها، الكازاخستانية من أصل إيغوري، غولبهار جليلوفا، التي وصلت إلى فرنسا في أكتوبر 2020، بعد أن أقامت في معسكر اعتقال صيني في شينجيانغ.. وبعد تحذير الجيران، واجهت الشرطة وجهاً لوجه “نحو عشرة رجال يرتدون ملابس سوداء” وحدّدت سيارة الكوماندوز. أحد الأشخاص الستة الذين تم فحصهم لديه جواز سفر خدمة مرتبط بالسفارة الصينية، تؤكد الصحيفة الفرنسية.

تم الاتصال بالسفارة الصينية في 26 يونيو عبر البريد الإلكتروني بشأن طلب طرد العميلين الصينيين، ولم ترغب في التعليق.

وفي 18 مايو/أيار، نفت تورطها في هاتين القضيتين. وعندما سئلت وزارة الخارجية الفرنسية، رفضت التحدث علناً عن هذه القضية الحساسة. ومن خلال اختيار إجراء غير رسمي بدل خيار إجراء “الشخص غير المرغوب فيه” الأكثر رسمية، كانت فرنسا تعتزم إظهار عضلاتها دون أن تقول ذلك، وفق “لوموند”.