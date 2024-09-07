مشهد مؤثر لاستخراج شظية من جسد طفلة في غزة- (شاهد)

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“القدس العربي”: تداول مستخدمو وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر استخراج شظية من جسد طفلة في قطاع غزة.
وقال مغردون إن الطفلة من مدينة غزة، وإنها تبلغ من العمر 3 سنوات.
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إنه الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بحق أطفال غزة العزة فهذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸☹️🚀🐒🚀🐒🚀
لا إله إلا الله – حسبنا الله ونعم الوكيل –
إنه الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بحق أطفال غزة العزة فهذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸☹️🚀🐒🚀🐒🚀
لا إله إلا الله – حسبنا الله ونعم الوكيل –