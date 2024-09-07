مشهد مؤثر لاستخراج شظية من جسد طفلة في غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مستخدمو وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر استخراج شظية من جسد طفلة في قطاع غزة.

وقال مغردون إن الطفلة من مدينة غزة، وإنها تبلغ من العمر 3 سنوات.