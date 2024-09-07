سياسة | عربي | فلسطين

مشهد مؤثر لاستخراج شظية من جسد طفلة في غزة- (شاهد)

7 - سبتمبر - 2024

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“القدس العربي”: تداول مستخدمو وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر استخراج شظية من جسد طفلة في قطاع غزة.

وقال مغردون إن الطفلة من مدينة غزة، وإنها تبلغ من العمر 3 سنوات.

 

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 10:08 ص

    إنه الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بحق أطفال غزة العزة فهذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸☹️🚀🐒🚀🐒🚀

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  2. يقول علي الصحراوي:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 10:27 ص

    لا إله إلا الله – حسبنا الله ونعم الوكيل –

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