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مشهد مؤثر لغزي عثر على جثمان شقيقه الشهيد بمقبرة جماعية- (شاهد)

7 - مارس - 2025

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“القدس العربي”: عثر غزي على جثمان شقيقه المفقود في مقبرة جماعية في شمال قطاع غزة.

واستطاع الغزي تمييز شقيقه من بين عدد من الجثث التي جرى العثور عليها في المقبرة، وكان يبدو عليه الفرح.

 

 

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  1. يقول Dr arabi:
    مارس 7, 2025 الساعة 9:00 ص

    ونفس الشهيد لها غايتان *** ورود ألمنايا ونيل المنى
    للشاعر الفلسطيني ابراهيم طوقان

    رد
  2. يقول كنعان المقدسي:
    مارس 7, 2025 الساعة 10:26 ص

    شعب الجبارين، شعب الصمود والمقاومة.

    رد

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