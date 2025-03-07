مشهد مؤثر لغزي عثر على جثمان شقيقه الشهيد بمقبرة جماعية- (شاهد)

“القدس العربي”: عثر غزي على جثمان شقيقه المفقود في مقبرة جماعية في شمال قطاع غزة.
واستطاع الغزي تمييز شقيقه من بين عدد من الجثث التي جرى العثور عليها في المقبرة، وكان يبدو عليه الفرح.
لا أعلم كيف أوصف لكم هذا المقطع
مشهد مؤثر لشاب عثر على جثمان شقيقه بمقبرة جماعية في شمال غْزة
كان شديد الفرح للعثور على جثمانه، كيف لو كان حياً pic.twitter.com/zuPeQ2fFRO
— محمد سعيد 🇵🇸 (@MhmedPs) March 5, 2025
ونفس الشهيد لها غايتان *** ورود ألمنايا ونيل المنى
للشاعر الفلسطيني ابراهيم طوقان
شعب الجبارين، شعب الصمود والمقاومة.