مشهد مؤثر لغزي عثر على جثمان شقيقه الشهيد بمقبرة جماعية- (شاهد)

“القدس العربي”: عثر غزي على جثمان شقيقه المفقود في مقبرة جماعية في شمال قطاع غزة.

واستطاع الغزي تمييز شقيقه من بين عدد من الجثث التي جرى العثور عليها في المقبرة، وكان يبدو عليه الفرح.