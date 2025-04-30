مشهد مؤثر لغزي يحتضن طفلته الشهيدة- (فيديو)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو غزيا يحتضن طفلته الشهيدة، في مشهد مؤثر لاقى تفاعلا عبر وسائل التواصل.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما يعيش القطاع أسوأ كارثة إنسانية بسبب حصار الاحتلال وقصفه المستمر.

أب يحتضن ابنته الصغيرة، وهي شهيدة، كأنما يحتضن قلبه الذي فارق الحياة. آخر وداع، آخر حضن، كل الألم، كأنما يحاول أن يعيد لها الحياة بأنفاسه، أو يعتذر لها عن عالم لم يستطيع أن يحميها.😱😭💔

لا تتجاهل من أجل الإنسانية لا تتوقف عن النشر 🙏 والمشاركة👇🇵🇸#في_غزة_قتلت_الطفولة pic.twitter.com/DemptHjUDn

— 🇵🇸✌🇾🇪Hanan Al fashg حنان الفاشق (@han_moh7) April 29, 2025