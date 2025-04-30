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مشهد مؤثر لغزي يحتضن طفلته الشهيدة- (فيديو)

منذ 43 دقيقة

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو غزيا يحتضن طفلته الشهيدة، في مشهد مؤثر لاقى تفاعلا عبر وسائل التواصل.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما يعيش القطاع أسوأ كارثة إنسانية بسبب حصار الاحتلال وقصفه المستمر.

 

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