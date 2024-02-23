مشهد مؤلم.. شاب يحمل جثمان شقيقه الصغير في صرة على ظهره- (فيديو)

“القدس العربي”: تداولت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو من قطاع غزة يظهر شابا يحمل جثمان شقيقه الصغير في صرة على ظهره.
وقال نشطاء إن عائلة الشاب النازحة من شمال غزة تم قصفها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد، وقُتل العديد منهم.
هذه الصرة التي يحملها الشاب فيها جثمان شقيقه الصغير.. أثناء نزوح عائلته من شمال غزة قصفهم الجيش الإسرائيلي وقتل العديد منهم#GazaHolocaust #Gaza_Genocide pic.twitter.com/sg1OPV11O8
— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 23, 2024
لا إله إلا الله محمد رسول الله والشهيد الفلسطيني حبيب الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث لأطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة في هذا الزمن البئيس بكل المقاييس زمن الانهيار العربي والإسلامي وعجزهم عن مقارعة البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🔥
قبح الله عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة هذي شهور وشهور وشهور 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥
مشهد تقشعر له الأبدان، يا للخزي يا للعار أين أمة المليار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🐕
لعنة الله على الأنظمة العربية والإسلامية قبل اسرائيل..اصبحتومقتنع أن الأجهزة الأمنية هي مافيا الأنظمة واكبر خطر على الشعوب العربية