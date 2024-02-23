مشهد مؤلم.. شاب يحمل جثمان شقيقه الصغير في صرة على ظهره- (فيديو)

“القدس العربي”: تداولت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو من قطاع غزة يظهر شابا يحمل جثمان شقيقه الصغير في صرة على ظهره.

وقال نشطاء إن عائلة الشاب النازحة من شمال غزة تم قصفها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد، وقُتل العديد منهم.