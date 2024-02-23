سياسة | عربي | فلسطين

مشهد مؤلم.. شاب يحمل جثمان شقيقه الصغير في صرة على ظهره- (فيديو)

23 - فبراير - 2024

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“القدس العربي”: تداولت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو من قطاع غزة يظهر شابا يحمل جثمان شقيقه الصغير في صرة على ظهره.

وقال نشطاء إن عائلة الشاب النازحة من شمال غزة تم قصفها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد، وقُتل العديد منهم.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2024 الساعة 6:51 م

    لا إله إلا الله محمد رسول الله والشهيد الفلسطيني حبيب الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث لأطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة في هذا الزمن البئيس بكل المقاييس زمن الانهيار العربي والإسلامي وعجزهم عن مقارعة البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2024 الساعة 6:52 م

    قبح الله عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة هذي شهور وشهور وشهور 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥

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  3. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2024 الساعة 7:16 م

    مشهد تقشعر له الأبدان، يا للخزي يا للعار أين أمة المليار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🐕

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  4. يقول *جورج*:
    فبراير 24, 2024 الساعة 3:33 م

    لعنة الله على الأنظمة العربية والإسلامية قبل اسرائيل..اصبحتومقتنع أن الأجهزة الأمنية هي مافيا الأنظمة واكبر خطر على الشعوب العربية

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