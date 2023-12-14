سياسة | عربي | فلسطين

مشهد مؤلم لنقل سيدة فلسطينية مصابة في مخيم جباليا وسط مياه الفيضانات- (فيديو)

منذ 15 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مشهدا مؤلما، للحظة إسعاف سيدة فلسطينية أصيبت في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بقطاع غزة.

ويُظهر الفيديو مسعفا ينقل سيدة مصابة من سيارة إسعاف غارقة وسط المياه الأمطار التي غمرت المخيم الذي تعرض لدمار واسع ومجازر نفذتها قوات الاحتلال، أدت لاستشهاد وإصابة المئات.

وكان مراسل قناة الجزيرة، الصحافي أنس الشريف، قد وثّق مشهدا مؤثرا للغاية في مخيم جباليا يوم الأربعاء.

ويظهر في الفيديو صبي فلسطيني يمشي وسط السيول وهو يحمل جثمان طفلة، لم يتضح إذا ما كانت شقيقته أو قريبته.

ووفق شهود عيان، ومقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أمطارا غزيرة هطلت على قطاع غزة على مدار يومين تسببت بإغراق مناطق واسعة منه.
وذكر الشهود، أن مخيم جباليا كان أكثر المناطق التي تعرضت للغرق بمياه الأمطار نظرا لبنيته التحتية المدمرة جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدفه منذ أسابيع.
وغمرت مياه الأمطار طرقات المخيم وأزقته الضيقة وتسربت إلى مئات المنازل المتهالكة والمدمرة جراء القصف.
وحاول سكان المخيم منع تسلل مياه الأمطار إلى منازلهم عبر تغطية أسقفها بقطع من النايلون ووضع حواجز ترابية أمام أبوابها.

يأتي ذلك فيما يفتقر عشرات الآلاف من السكان ممن دمرت منازلهم لمأوى يقيهم البرد والأمطار.
ولجأ عدد كبير منهم إلى إنشاء خيام وإشعال النار أمامها في محاولة للحصول على شيء من الدفء.
ويحاصر الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا منذ نحو أسبوع وينفذ غارات جوية ومدفعية عليه بشكل مكثف خاصة خلال ساعات الليل.
كما تنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية هجمات مكثفة منذ أيام ضد الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في محيط المخيم.

(وكالات)

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