مشهد مؤلم لنقل سيدة فلسطينية مصابة في مخيم جباليا وسط مياه الفيضانات- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مشهدا مؤلما، للحظة إسعاف سيدة فلسطينية أصيبت في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بقطاع غزة.

ويُظهر الفيديو مسعفا ينقل سيدة مصابة من سيارة إسعاف غارقة وسط المياه الأمطار التي غمرت المخيم الذي تعرض لدمار واسع ومجازر نفذتها قوات الاحتلال، أدت لاستشهاد وإصابة المئات.

مقطع من ثواني قليلة لكنه مكثف بالألم

صوت القصف في الخلفية وامرأة مصابة بالقصف الإسرائيلي داخل سيارة إسعاف غارقة في سيول الأمطار في منطقة محاصرة تعاني من شح المياه التي قطعها الاحتلال الإسرائيلي

قصف وحصار وجوع وعطش وسيول وبرد ولا كهرباء ولا وقود#Gaza pic.twitter.com/4oYb2VhGVk — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 13, 2023

وكان مراسل قناة الجزيرة، الصحافي أنس الشريف، قد وثّق مشهدا مؤثرا للغاية في مخيم جباليا يوم الأربعاء.

ويظهر في الفيديو صبي فلسطيني يمشي وسط السيول وهو يحمل جثمان طفلة، لم يتضح إذا ما كانت شقيقته أو قريبته.

ليس مشهداً من فيلم

شاب فلسطيني يحمل جثمان شقيقته الصغيرة بعد أن أغرقت الأمطار مناطق واسعة من مخيم جباليا شمالي غزة.

قصف إسرائيلي وإبادة وحصار وسيول#GazaGenoside #GazaHolocaust #Gaza pic.twitter.com/puERnhhEaH — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 13, 2023

ووفق شهود عيان، ومقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أمطارا غزيرة هطلت على قطاع غزة على مدار يومين تسببت بإغراق مناطق واسعة منه.

وذكر الشهود، أن مخيم جباليا كان أكثر المناطق التي تعرضت للغرق بمياه الأمطار نظرا لبنيته التحتية المدمرة جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدفه منذ أسابيع.

وغمرت مياه الأمطار طرقات المخيم وأزقته الضيقة وتسربت إلى مئات المنازل المتهالكة والمدمرة جراء القصف.

وحاول سكان المخيم منع تسلل مياه الأمطار إلى منازلهم عبر تغطية أسقفها بقطع من النايلون ووضع حواجز ترابية أمام أبوابها.

دمار واسع في مخيم جباليا جراء قصف إسرائيلي لحي سكني شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/2sJQoyb5JY — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 14, 2023

يأتي ذلك فيما يفتقر عشرات الآلاف من السكان ممن دمرت منازلهم لمأوى يقيهم البرد والأمطار.

ولجأ عدد كبير منهم إلى إنشاء خيام وإشعال النار أمامها في محاولة للحصول على شيء من الدفء.

ويحاصر الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا منذ نحو أسبوع وينفذ غارات جوية ومدفعية عليه بشكل مكثف خاصة خلال ساعات الليل.

كما تنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية هجمات مكثفة منذ أيام ضد الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في محيط المخيم.

عاجل | مراسل شهاب: وصول عدد من الشهداء والإصابات إلى مركز جباليا الطبي جراء استهداف الاحتلال لمنزل في جباليا البلد شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/HaWYFQQ2VJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 14, 2023

(وكالات)